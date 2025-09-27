Slušaj vest

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar sastao se sa još jednom grupom medicinara koji se preko Kancelarije za dijasporu Ministarstva zdravljavraćaju iz inostranstva u naše zdravstvene ustanove, i tom prilikom uručio im ugovore o radu, saopštili su iz resornog ministarstva.

Doktor Miloš Josić se nakon osam godina u inostranstvu, iz Austrije vraća u Niš, i tamo će raditi kao lekar opšte prakse u domu zdravlja.

- Izuzetno sam srećan što se supruga i ja vraćamo u našu zemlju, jer, kao što Aleksa Šantić kaže, nigde sunce ne greje tako kao ovde. Zahvaljujem Ministarstvu zdravlja na prilici da svoje znanje i iskustvo stavimo u službu zaštite zdravlja naših građana - istakao je dr Josić.

Medicinski tehničar Lazar Milićević koji je u prethodnih godina radio u Nemačkoj, vraća se u Kragujevac, a posao je dobio u Kliničkom centru.

Zlatibor Lončar sa lekarima povratnicima
Zlatibor Lončar primio nove zdravstvene radnike koji se iz inostranstva vraćaju u Srbiju Foto: Ministarstvo zdravlja

- Danas su u Srbiji značajno bolji uslovi za život i rad, nego onda kada smo otišli u inostranstvo. Očigledan je napredak u zdravstvu, a iskreno, želim i da moje dete odrasta u Srbiji, u okruženju naših prijatelja, rodbine, komšija - rekao je Milićević.

Nastavlja se realizacija programa 

Pojačanja iz dijaspore dobiće i ZC Prokuplje, kao i DZ Palilula, a Ministarstvo zdravlja nastavlja da realizuje program povratka naših medicinara kroz rad Kancelarije za dijasporu.

Ministar Lončar ističe da je interesovanje za povratak izuzetno, i da nema bolje potvrde napretka i razvoja našeg zdravstvenog sistema od te činjenice.

Zlatibor Lončar
Zlatibor Lončar o broju prijava za povratak naših medicinara iz inostranstva Foto: Ministarstvo zdravlja

- Sa velikim zadovoljstvom možemo da istaknemo da je broj prijava za povratak naših medicinara iz inostranstva prevazišao sva naša očekivanja. To nam daje dodatni podstrek da nastavimo da radimo, unapređujući i razvijajući naše zdravstvo. Znanje i iskustvo naših medicinskih radnika koji se vraćaju iz dijaspore su dragocen resurs, koji napretku zdravstvenog sistema daje značajan doprinos - istakao je Lončar.

Kancelarija za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja omogućava našim lekarima i medicinskim setrama/tehničarima koji su u inostranstvu stručnu razmenu mišljenja, inicijativa,primera dobre kliničke prakse, kao i organizaciju stručnih usavršavanja medicinskog kadra, a pruža i sve neophodne informacije i pomoć pri zapošljavanju u našim zdravstvenim ustanovama.

Ne propustitePolitikaDOBRODOŠLI SVOJOJ KUĆI, PONOSNI SMO NA VAS: Predsednik Vučić uručio ugovore medicinskim radnicima koji su se iz inostranstva vratili u Srbiju (FOTO)
132132132.jpg
DruštvoTamara se iz Dubaija vratila u Srbiju! Radila tamo kao doktor pa donela važnu odluku: Zbog jedne rečenice napravila važan korak
Aleksandar Vučić i dr Tamara Ilić
DruštvoLuka i Zorica živeli u Nemačkoj pa se vratili u Srbiju: Dobili dete pa presekli! Ovo je razlog zbog kojeg su došli
Luka Jovčić sa sinom Đorđem i suprugom Zoricom
DruštvoDanilo i Dragana napustili Nemačku i vraćaju se u Srbiju: Deca treba da znaju svoje bake i deke, a mi da lečimo naš narod!
Dragana i Danilo Stojiljković