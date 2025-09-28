Slušaj vest

Prodor hladnog vazduha spustio je temperature sa tropskih 32-33 stepena na oko 22 stepena, a narednih dana očekuje se da bude sve hladnije i da sledeće nedelje, od 1. oktobra dođe do novog i jačeg prodora hladnoće sa padom na minimalne temperature od 8 do 12 stepeni, maksimalne 14 do 18 stepeni, i kako poručuje Ivan Ristić, pašće i prvi sneg!

Prvi snežni vikend na Kopaoniku

- Od četvrtka, 2. oktobra, sa prodorom još hladnijeg fronta, temperatura će pasti na 0 stepeni na Kopaoniku, a kiša će preći u sneg. Taj hladan vazduh koji stiže iz Rusije Italijani tako zovu "ruska zimska oluja". Pred nama je prvi ski vikend. Brzo će se otopiti sneg i tek u trećoj dekadi, posle Miholjskog leta, koje će trajati od oko 13 do 20. oktobra, sa novim i jačim zahlađenjem možemo ponovo očekivati snežne padavine na višim planinama – kaže Ivan Ristić.

Na pitanje kada očekuje da padne sneg i u nižim krajevima, meteorolog kaže da će se to dogoditi krajem novembra sa dolaskom polarnog vrtloga, odnosno, velikog područja niskog pritiska i hladnog vazduha koje se nalazi iznad polova Zemlje, Arktika i Antartika, koje ima ključnu ulogu u oblikovanju zimskog vremena u srednjim geografskim širinama.

Ivan Ristić o oktobarskom zahlađenju i prvom snegu u Srbiji Foto: Printscreen/TV Prva

Kada će pasti sneg u nižim predelima

- Oko 24. novembra su moguće prve snežne padavine u nižim predelima Srbije. Ali, to će biti više kao pojava i sneg se najverovatnije neće zadržavati tada. Prve pahulje će pasti zahvaljujući polarnom vrtlogu, a ovo što nam sada dolazi, sledeće nedelje, posledica visinskog ciklona. Prvi pravi sneg širom zemlje možemo očekivati u decembru. Sve ide ka tome da će ova zima biti interesantnija je nego prethodna, odnosno, da će više ličiti na pravu zimu – kaže Ristić.

Prema njegovim rečima, da se situacija koju ćemo imati sledeće nedelje sa visinskim ciklonom, odnosno, kapijom hladnog vazduha, dogodi u novembru – padao bi sneg i u nižim predelima.

24. novembra moguć sneg i u nižim predelima Foto: Shutterstock

Hladna košava i pljuskovi

Marko Čubrilo, meteorolog amater, najavio je u najnovijoj vremenskoj prognozi da će narednih dana biti hladnije uz kišu povremeno, posebno nad središnjim, južnim i istočnim predelima, a u košavskom području vetrovito. Početkom sledeće nedelje još sveže, dok je u drugom delu sledeće sedmice moguće pogoršanje i jače zahlađenje.

- Za dane vikenda biće umereno do znatno oblačno i hladnije uz kišu ili pljusak povremeno, posebno za vikend nad južnim, središnjim i istočnim predelima regiona. U košavskom području duvaće jak i olujan istočni i jugoistočni vetar, hladna košava. Dnevni maksimumi od 12 na istoku do oko 18 na severozapadu regiona – kaže Čubrilo.

U ponedeljak će se preko nas premestiti još jedno jezgro hladnog vazduha i očekuje se da bude slabe kiše nad severnim delovima regiona, košava će stati i počeće da duva severoistočni vetar. Do srede će jutra biti vrlo hladna uz minimume od 1 do 11 stepeni Celzijusa. Tokom dana prijatno jesenje vreme uz slab vetar i maksimume od 14 do 20 stepeni Celzijusa.

Marko Čubrilo o vremenu početkom oktobra Foto: Kurir Televizija

Jesenji sneg na planinama

Za drugi deo nedelje značajan deo Čubrilovog prognostičkog materijala daje mogućnost za razvijanje novog sekundarnog ciklona čiji će se centar nalaziti istočnije, negde nad jugoistokom Evrope.

- Još se ne može znati da li će se centar situirati nad južni Jadran ili nad jugoistok Grčke, a od toga će zavisiti hoće li zahlađenje doneti i padavine. Trenutno su one moguće od četvrtka uveče kada bi najviše planine Srbije, Crne Gore i istoka Bosne i Hercegovine imale i prvi jesenji sneg. U drugom delu sledeće nedelje bi se maksimumi mogli kretati znatno ispod proseka, od 4 do 11 stepeni Celzijusa – zaključuje Marko Čubrilo.