Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas na komemorativnoj svečanosti na Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik, održanoj povodom 107 godina od proboja Solunskog fronta da je "ovaj hram večna srpska kasarna koja svedoči o herojstvu i rodoljublju svakog srpskog čoveka".

- Na više od sedam hiljada kvadratnih metara počiva 22.000 vojnika, među kojima je čak 8.000 srpskih ratnika. Upravo na ovom mestu ti gorostasi svetske vojne istorije, dostojni divljenja, našli su večno utočište. Jedno im je svima bilo zajedničko - očuvanje vere u krajnju pobedu. Zejtinlik nije samo obično vojno groblje. Predstavlja mesto na kome su okupljeni srpski, francuski, italijanski, engleski i ruski vojnici poginuli u proboju Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu. Ovo je prostor na kome caruju tišina i sećanja i koje, poput večne straže, čuvaju visoki čempresi sa Hilandara - kazao je Gašić.

Pripreme za poduhvat izgradnje kompleksa, podsetio je ministar, započete su davne 1926. kada je Savo Mihailović bio postavljen na čelo grupe koja je imala zadatak da prikupi posmrtne ostatke izginulih ratnika i tada su obišli su više od 250 grobalja. Poslednje grobno mesto popunjeno je 1973. Tokom Drugog svetskog rata teret brige o groblju preuzeo je Đura Mihailović, koji je u velikoj meri uspeo da ga očuva od nacističkih pljački.

- Porodica Mihailović dala je još jednog čuvara groblja, Đorđa Mihailovića koji je kao preostali jedini muški potomak porodice ujedno bio i poslednji čuvar iz njihove loze, koji je na tom mestu ne samo službovao već i živeo punih 60 godina. Preminuo je pre dve godine i upravo zbog zasluga koje je za života stekao, ispunjena mu je poslednja želja, da večno konačište nađe ovde pored dede i oca u jednoj od najvećih svetinja podignutih poginulim srpskim vojnicima u Prvom svetskom ratu - rekao je Gašić.

Zahvaljujući upravo čuvarima Zejtinlika, naglasio je, mnoge generacije koje su dolazile da se poklone senima srpskih vojnika čule su i ono što iz knjiga nacionalne istorije svojevremeno nisu mogle da nauče.

- O tome ko su ti Srbi koji ovde počivaju govorio je i franscuski akademik Žan Ditur, Vitez legije časti, koji je održao besedu u Francuskoj akademiji o vrlini na primeru Srba: "Znam da su Srbi nepokorivi, često su drugi želeli da ih potčine, neki su u tome i uspevali, ali su se Srbi uvek oslobađali zahvaljujući energiji, snazi, patriotizmu, a posebno istrajnosti. Srbi imaju neverovatnu snagu u želji da istraju u svom biću, oni jednostavno ne žele da budu ništa drugo osim - Srbi, u čemu imaju pravo i zbog čega zaslužuju poštovanje" - citirao je Gašić, pa istakao:

- Da je istrajavanje na sopstvenom biću za srpski narod često u istoriji bilo povezano sa velikim stradanjem, svedoči i Srpsko vojničko groblje ovde na Zejtinliku. Zbog junaka koji ovde počivaju, ali i naših potomaka mi nemamo pravo da ikada klonemo duhom. Čast je nešto što nema cenu. Oni su to najbolje znali odbranivši ljudsko dostojanstvo i pravo na slobodan život. Naša dužnost je da večno čuvamo njihova zaveštanja uz obećanje da njihova dela nikada neće biti zaboravljena. Junacima našeg doba kojima danas odajemo počast poručio bih samo jedno - počivajte u miru znajući da ste ispisali istoriju pobednika.