Da bi prikupili novac i pomogli u lečenju dvanaestogodišnje devojčice Simone Stojanović, koja boluje od cerebralne paralize,petoro plemenitih ljudi je danas na Krstovdan krenulo na hodočašće pešice put Kruševca do Ravanice, pa odatle preko preko Pokajnice do Koporina!

Za Simonino lečenje je potrebno nešto više od 20.000 evra, a hodočasnici apeluju na humane ljude da pomognu i pošalju SMS 194 na 3800.

- Jutros je na hodčašće krenulo nas petoro iz crkve Lazarice posle liturgije uz blagoslov mitropolita Davida. Pričestili smo se i krenuli ka manastiru Ravanica za šta će nam trebati oko dva dana hoda, a do krajnjeg cilja bismo trebali da stignemo za pet ili šest dana - kaže za Kurir Nemanja Jovanović iz Kragujevca, koji četvrti put organizuje humanitarno hodočašće pešačenjem.

Inače, Simona je rođena 2012. godine kao prevremeno rođena beba u 27. nedelji trudnoće.

Teško detinjstvo

- Usled nedostatka kiseonika i krvarenja na mozgu trećeg stepena dolazi do oštećenja i dijagnoze - cerebralna paraliza.Sa godinu dana imala je operaciju preponske kile, a sa pet godina operaciju SDR - selektivna dorzalna rizotomija u inostranstvu. Od šestog meseca života se prati njeno stanje u Sokobanjskoj u Beogradu i ide na redovnu rehabilitaciju, takođe na banjska lečenja u Banji Koviljači, defektoloske i fizikalne tretmane - navodi humanitarna fondacija "Pokreni život" i dodaje:

- Simona ne sedi i ne hoda samostalno. Roditelji su do sada uspešno pratili lečenje, ali sada im je potrebna pomoć kako bi Simona nastavila dalje lečenje, što podrazumeva planiranu operaciju Fibrotomije po Ulzibat metodi, fizikalnu terapiju, defektoloske i logopedske tretmane, pomagala, banjsko lečenje, terapiju BDA metodom.