Nastavak avanture Živorada Žike Nikolića iz prve epizode u ovoj sezoni, iz Sjenice.

Donosimo vam pogled na meandre Uvca, kao i na nestvarnu boju vode Sjeničkog jezera. Gosti Sjenice bili su turistički radnici Zapadne Srbije, od kojih ćete čuti utiske o tome kako su se proveli na katamaranu.

Takođe, prethodno smo pominjali Ledenu pećinu i njene nestvarne lepote, a u ovoj epizodi ćete ih i videti. Duga je preko 6000 metara, a zovu je ledena jer je tokom cele godine temperatura u njoj osam stepeni, a stara je preko 20 miliona godina.

Videćete i Karajukića Bunare, mesto u kom je izmerena najniža temperatura u Srbiji. Ekipa emisije jahala je konje i odmorala oči na najlepšim i najdužim pogledima Pešterske visoravni.

Otići iz Sjenice, a ne probati sve specijalitete sjeničke kuhinje, nemoguće je, tako da ih sve prikazujemo i gledaocima, kao i proglašenje pobednika takmičenja u pravljenju najbolje sjeničke pite.