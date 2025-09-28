Slušaj vest

Zakonska obaveza u našoj zemlji je da vozilo (na sva četiri točka) mora da ima postavljene zimske gume od 1. novembra do 1. aprila, ukoliko je na kolovozu sneg, led ili poledica.

- Ukoliko na putu nema snega, leda ili poledice, zimske gume nisu obavezne, a naša preporuka je da blagovremeno pripremite vozilo za ovakve vremenske uslove - objasnili su minule sezone iz Agencije za bezbednost saobraćaja i naglasili da dubina gazećeg sloja, odnosno šare na gumama mora biti minimum četiri mm, a preporuka je zameniti gume i pre nego što do toga dođe.

Cena guma Foto: Shutterstock

- Pneumatike starije od pet godina potrebno je detaljno kontrolisati jednom godišnje, odnosno najbolje je prilikom redovne promene sa letnjih na zimske i obrnuto.

Šta je još obavezna zimska oprema?

- U navedenom kalendarskom periodu, van naseljenih mesta, obavezno je (u prtljažniku) imati lance ili druga sredstva za povećanje trakcije (prianjanje). Kada je sneg na kolovozu, lanci se montiraju na pogonske točkove i to na onim deonicama gde je označena obavezna upotreba (obično je to na prilazima planinskim turističkim centrima, na mostovima i usponima gde je moguća česta pojava leda). U naseljenim mestima, vozila ne moraju biti opremljena lancima. U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila obavezna je još i lopata - naglasili su tada iz ABS.

Razlika između letnjih i zimskih pneumatika

Razlika između letnjih i zimskih pneumatika Foto: RINA

- Razlika između letnjih i zimskih pneumatika je značajna i opravdano postoji takva podela. Letnje gume su takvog sastava da su otpornije na visokim temperaturama, dok su zimske od materijala koji je otporniji na niskim temperaturama. Na temperaturi ispod sedam stepeni, letnje gume gube svoju najvažniju karakteristiku - dobro prianjanje. Njihov zaustavni put prilikom kočenja je i do dva puta duži od uobičajenog traga koji ostavljaju zimski pneumatici. Razlika između letnjih i zimskih pneumatika je i u dubini šare. Veća dubina šara (kanala) na zimskim gumama glavni je razlog što čak i najjeftiniji zimski pneumatici imaju četiri puta bolje prianjanje nego letnji.

- Šare zimskih guma su tako oblikovane da sprečavaju zadržavanje snega. Napominjemo da su zimske gume bolje za upotrebu čak i kada su kolovozi suvi, ako su temperature niže od sedam stepeni, kao i da je konstrukcija metalnog “kostura” zimskih guma tvrđa i otpornija na mehaničke udare.

Kaznene odredbe

- Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima vozač je dužan da u saobraćaju na putu poseduje zimsku opremu i koristi na propisan način, u suprotnom predviđena je novčana kazna. Apelujemo na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu, da poštuju saobraćajne propise, drže odgovarajuće odstojanje i budu oprezni tokom vožnje - apelovali su iz Agencije.

Inače, več sada su mnogi vozači krenuli u potragu za zimskim gumama i dok su neki već kupili i namestili ima i onih koji se uveliko raspituju o cenama. Trenutno se zimsku pleumatici mogu naći već od 3.900 dinara za uobičajene dimenzije pa sve do 20.000 dinara koliko iznosi skuplja varijanta za pneumatike koje ima do 90 odsto našeg voznog parka ne računajući džipove.

Kazne za vozača ako nema zimske gume posle 1. novembra Foto: Shutterstock

Cena

Na društvenoj mreži X pojavila se objava jednog korisnika koji tvrdi da je četiri gume i montažu platio čak 55.000 dinara. I dok su mnogi bili šokirani iznosom bilo je i onih koji tvrde da se može proći dosta jeftinije kao i onih da na zimske gume daju i mnogo više novca. U komentarima ispod objave se oglasio i vulkanizer koji je savetovao vozače da ne uzimaju univerzalne gume jer su za zimsku vožnju ipak najbezbedniji zimski pneumatici.