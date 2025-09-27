Slušaj vest

Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad zapošljavanje, biračka i socijalna pitanja istakla je na svečanom obeležavaju 107 godina od proboja Solunskog fronta na Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu da ovo nije samo vojničko groblje, ovo je mala Srbija, čime je citirala počivšeg čuvara groblja Đorđa Mihailovića.

- Kada su Đorđu dolazili Francuzi, pitali su ga da nešto više kaže o svojim osećanjima, kada vidi sve ove humke, a on je rekao: "Vidite gospodo, oni su svi mrtvi, ali nisu zaboravljeni". U tome je suština hrišćanske etike. U tome je dubina naše poruke o vaskrsenju. Oni su živi zato što su u našim srcima. Oni su živi zato što su stvarali istoriju. Oni su živi zato što su u ime onih koji su pali, ustali i krenuli u juriš u porobljenu otadžbinu - kazala je Đurđević Stamenkovski i nastavila:

Foto: Katarina Mihajlović

- Pitali su se mnogi vojni taktičari, izučavali su kolika je snaga bila da posle Albanske golgote i posle prolaska kroz gudure, snegove, smetove, nakon kratkog predaha ponovo ustanu i krenu kako bi bili brži od francuske konjice. Ne može se to objasniti nikakvim biološkim zakonima. Ne može se odgonetnuti u čemu je tajna ako ne poznajete srpsku dušu, ako ne poznajete vrednosti na kojima smo opstali. Krenuli su ka svojim rodnim njivama, ka svojim vinogradima, ka svojoj čeljadi. Krenuli su ka svojim grobovima, ka svojim kolevkama, ka slavskoj ikoni, ka svojim crkvama, ka svojoj Moravi, ka svojoj Rasini, ka svojoj Savi, ka svom Timoku. Krenuli su da podignu sve ono što je srušeno i da ponovo podignu ono što je spaljeno. Krenuli su zato što su znali da je ispred njih samo jedna ideja i samo jedna vizija - sloboda i Srbija. Zato su uspeli i zato su pobedili. I zato su zadivili čitav svet.

Istoričari se, navela je, trude da objasne tu veličanstvenu snagu srpske vojske.

- Ali ona se zapravo naslonila na jednu suštinu, a to je kosovski zavet i to je Lazareva opredeljenje - da se uvek i po svaku cenu borimo za slobodu i žrtvujemo za otadžbinu, bez obzira na to kakva je sila preko puta nas - kazala je ministarka.

Znate jako dobro, navela je Đurđević Stamenkovski, da su naše Solunce u Srbiji nakon 1945. godine pogrdno nazivali solunašima.

Foto: Katarina Mihajlović

- Vi jako dobro znate da o njima nije smelo da se piše i da se govori. Vi jako dobro znate da je na svaki mogući način srpska istorija gurana pod tepih. Valjda branili su nam da se ponosimo, da se neki drugi ne bi stideli što smo im slobodu doneli, a oni su nam vratili nožem u leđa. I kao što su nas tada pokušavali da nateraju da zaboravimo naše Solunce, tako su posle 1999. godine pokušavali da nas nateraju da zaboravimo Paštrik, da zaboravimo Košare, da zaboravimo čitave vojske i sve junake i borce odbrane iz otadžbinskog rata. Nismo pristali ni tada, nismo pristali ni sada - kazala je Đurđević Stamenkovski i naglasila:

Foto: Katarina Mihajlović

- Srbija se probudila. Srbija neguje kulturu sećanja. Srbija čuva svoje spomenike, svoje humke, svoje groblja. Srbija se ponosi svojim herojima i svojom istorijom. Srbija se ne stidi da na bilo kojoj tački sveta kaže da smo loza njihove loze i da smo grana njihovog stabla. Srbija se više ne stidi svojih korena. Ponosno, uspravno, stameno i složno stojimo sa našom trobojkom, uz našu Srpsku, uz naše Kosovo i Metohiju, uz ceo srpski narod. Tako je bilo, tako i danas. Jer ne možemo se klanjati njihovim senima ako nismo dostojni da odbranimo vrednosti koje su nam ostavili - istakla je, pa nastavila:

1/32 Vidi galeriju Na vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu odata je pošta srpskim junacima u sećanje na proboj Solunskog fronta 1918. godine Foto: Kurir