U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, tokom dana sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima u brdsko-planinskim predelima, a kasno posle podne i uveče i u ostalim krajevima, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, sredinom dana na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima u skretanju na severni i severoistočni pravac. Jutarnja temperatura biće od 9 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 20.

U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno vreme, uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Duvaće slab i umeren vetar, ujutru i pre podne jugoistočni, posle podne severoistočni. Jutarnja temperatura biće od 11 do 13 stepeni, a najviša dnevna oko 20.

Foto: Printscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm danas je na snazi u Banatu zbog jakog vetra. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih 7 dana

Idućih sedam dana u Srbiji će biti sveže, u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 20 stepeni, a u drugoj polovini sledeće sedmice biće i malo hladnije vreme.

Tokom dana očekuje se promenljivo vreme, u većini dana mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, koja se od petka (3. oktobra) očekuje još samo na jugu i jugoistoku zemlje.