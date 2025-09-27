Društvo
KURIR SAZNAJE: Inspekcija u ponedeljak stiže u Rektorat u Beogradu
Slušaj vest
Inspekcija u ponedeljak ide u Rektorat u Beogradu kako bi proverila da li se koristi u skladu sa zakonom, saznaje Kurir.
Podsetimo, zaposleni, na čelu sa rektorom Vladimirom Rankovićem, kada su u sredu ušli u Rektorat u Kragujevcu, zatekli su haos.
Blokaderi su ostavili stvari i đubre na sve strane - bukvalno krš i lom.
Ranije se, podsetimo, pojavio snimak i blokadera iz Novog Sada kada su iz skrivenog šteka uzeli drogu a potom je uneli u Rektorat gde ih je čekala druga grupa najekstremnijih blokadera sa kojima su pripremili i konzumirali narkotike.
Reaguj
Komentariši