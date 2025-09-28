Naime, iako je svoj paket Beograđanka naručila sa jasnim zahtevom da bude dostavljen na kućnu adresu , korisnica tvrdi da je obaveštena tek naknadno da joj je pošiljka ostavljena u obližnjem Paket šopu. Kako navodi, kurirska služba nije prethodno kontaktirala niti pitala da li se slaže sa promenom lokacije isporuke.

- Uporno me zove žena iz Paket šopa da kaže kako je moj paket ostavljen tamo i da dođem da pokupim jer kurir ima previše posla pa ne može da stigne da mi donese. Prethodno me niko nije zvao ni pitao da li želim da se paket tamo ostavi. Sa namerom je poručen da dođe danas na kućnu adresu, jer to je valjda i poenta onlajn ostave, zar ne? Da sam mogla otišla bih u radnju i kupila, ne bih poručivala dostavu na adresu. Krajnje neprofesionalno i bezobrazno s njihove strane. Da znaju ljudi šta da očekuju ukoliko nešto poruče da im oni dostave, Užas - navodi se u objavi.