Nude vam pare i dok trepneš uzmu podatke! Pojavila se nova prevara u Srbiji: Ako dobijete ovakvu poruku, ni slučajno nemojte da klikćete
Poreska uprava upozorila je poreske obveznike da ukoliko dobiju imejl poruku sa prilogom koju je navodno poslala Poreska uprava Republike Srbije, u vezi sa ažuriranjem bankovnih podataka za povraćaj poreza, da u cilju bezbednosti svojih podataka, ne otvaraju prilog, niti da postupaju prema instrukcijama, a da imejl odmah obrišu.
U saopštenju se navodi da su se u poslednje vreme pojavili pokušaji prevare putem elektronske pošte, tzv. fišing poruke, i da se zvanična komunikacija Poreske uprave obavlja isključivo sa zvanične adrese sa domena @purs.gov.rs.
Takođe i "Efektiva", organizacija potrošača i udruženje bankarskih klijenata upozorava na ovaj novi oblik prevare pa su na svom nalogu na X-u objavili i kako izgleda sadržaj sporne poruke.
Sadržaj poruke
- Građani dobijaju mejlove i poruke, sa obaveštenjem da im Poreska uprava vraća neki novac. Naravno, traži se ažuriranje bankovnih podataka, nakon čega naivni ljudi ostaju bez novca sa tog računa - navodi se u objavi sa fotografijom poruke:
- Završili smo kontrolu Vaše poreske prijave za 2025. godinu. Povraćaj poreza u iznosu od 42.236 dinara je odobren i priprema se za isplatu. Kako bismo odigurali da primate Vašu uplatu, potrebno je da ažurirate i potvrdite vaše podatke kod nas - navodi se u poruci.