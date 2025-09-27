Slušaj vest

Poreska uprava upozorila je poreske obveznike da ukoliko dobiju imejl poruku sa prilogom koju je navodno poslala Poreska uprava Republike Srbije, u vezi sa ažuriranjem bankovnih podataka za povraćaj poreza, da u cilju bezbednosti svojih podataka, ne otvaraju prilog, niti da postupaju prema instrukcijama, a da imejl odmah obrišu.

U saopštenju se navodi da su se u poslednje vreme pojavili pokušaji prevare putem elektronske pošte, tzv. fišing poruke, i da se zvanična komunikacija Poreske uprave obavlja isključivo sa zvanične adrese sa domena @purs.gov.rs.

Poreska uprava izdala upozorenje Foto: Shutterstock

Takođe i "Efektiva", organizacija potrošača i udruženje bankarskih klijenata upozorava na ovaj novi oblik prevare pa su na svom nalogu na X-u objavili i kako izgleda sadržaj sporne poruke.

Sadržaj poruke

- Građani dobijaju mejlove i poruke, sa obaveštenjem da im Poreska uprava vraća neki novac. Naravno, traži se ažuriranje bankovnih podataka, nakon čega naivni ljudi ostaju bez novca sa tog računa - navodi se u objavi sa fotografijom poruke: