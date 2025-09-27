Kako izgleda kada se život preokrene u trenu, kada detinjstvo umesto igre donese susret sa minom, gubitkom, bolovima. Kroz večerašnju emisiju svoju priču će ispričati večiti dečak, koji je odrastao u ratnom Sarajevu, a kao četrnaestogodišnjak ostao je bez obe šake. Ali njegova priča nije o tragediji, već o izboru. O tome kako se i posle najmračnijih trenutaka može videti svetlo, kako humor i stvaranje mogu postati oružje jače od bola. Danas, kroz fotografiju i svoju svakodnevicu, ovaj umetnik daruje Sarajevu, svetu i miolionim pratilaca slike, klipove, osmehe i inspiraciju.