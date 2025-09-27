Slušaj vest

Školska godina je počela, a mališani su krenuli novim stazama znanja. Domaći zadaci neretko su prava muka kako za decu, tako i za roditelje, ali da dečiji odgovori mogu biti i te kako zanimljivi pokazuje primer jedne Dunje iz Čačka.

- Trudimo se da deca, što više mogu, sama rade domaće zadatke, a mi smo tu da prekontrolišemo. Tako je bio jedan zadatak u okviru lekcije "Živimo u naselju", da nacrta tatu kako obavlja neki posao zajedno sa komšijama. Naša Dunja je nacrtala tatu i komšije sa kojima se najviše druži kako okreću prase, kaže za RINU Dunjima mama Radica.

Ona dodaje da im je to bilo zanimljivo i da nisu hteli da menjaju, a pohvalu je malena Dunja dobila i od učiteljice.

- Mi smo inače velika porodica, volimo da se družimo i okupljamo, da zajednički proslavljamo sve važne datume. Naravno, okretanje praseta je u većini slučajeva neizbežno i ona je to videla i nacrtala, rekla je Dunjina mama.

Kako kaže, trude se da na Dunju i ostalu decu u porodici prenesu stare srpske običaje, prave životne vrednosti i da im pruže srećno detinjstvo.

- Sestre i ja smo tako odrastale, uz puno druženja, puno igre, uz puno proslava i uz puno "prasića okrenutih na ražnju". Pamtimo to kao najlepše uspomene iz detinjstva. U ovom brzom vremenu kada svi postaju otuđeni jedni od drugih, kad nemaju vremena za svoje najbliže, želimo da našu decu učimo da ipak može drugačije i kao nekad, poručuje Čačanka.