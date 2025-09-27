Slušaj vest

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u nedelju, 28. septembra, očekuje se promenljivo oblačno vreme

sa povremenom kišom i kratkotrajnim pljuskovima u brdsko–planinskim predelima, dok će kasno posle podne i uveče padavine

zahvatiti i ostale krajeve zemlje.

Foto: Printscreen/RHMZ

Vetar će ujutru i pre podne biti slab do umeren, južni i jugoistočni, da bi sredinom dana na severu, a do kraja dana i u ostalim

krajevima, skrenuo na severni i severoistočni pravac. Jutarnja temperatura biće od 9 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni.

Početkom naredne sedmice očekuje se slično vreme, sveže, sa maksimalnim dnevnim temperaturama između 16 i 20 stepeni.

Međutim, od sredine sedmice meteorolozi najavljuju i blagi pad temperatura, pa će kraj septembra i početak oktobra doneti osećaj

prave jeseni.

Tokom dana vreme će biti promenljivo, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Suvo i sa sunčanim intervalima očekuje se

samo u utorak i sredu, dok će se kiša od petka, 3. oktobra, zadržati još samo na jugu i jugoistoku Srbije.

Na snazi i meteo alarm

Meteorolozi upozoravaju da je reč o mesečnoj, orijentacionoj prognozi, i podsećaju građane da je za planiranje putovanja ili boravka

na otvorenom najbolje pratiti petodnevne prognoze.

Foto: Printscreen RHMZ