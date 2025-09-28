Društvo
STANJE NA PUTEVIMA TOKOM VEČERI, OGLASIO SE I AMSS: Bez gužvi na granicama, kiša i vetar otežavaju vožnju
Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
AMSS je naveo da će povremena kiša, koja može biti praćena i jakim vetrom, otežavati uslove za vožnju na putevima širom Srbije.
Posebno je upozorio vozače kamiona i autobusa da jači udari vetra na mostovima, nadvožnjacim i prevojima utiču na zanošenje vozila.
