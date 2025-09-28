Slušaj vest

Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

AMSS je naveo da će povremena kiša, koja može biti praćena i jakim vetrom, otežavati uslove za vožnju na putevima širom Srbije.

Posebno je upozorio vozače kamiona i autobusa da jači udari vetra na mostovima, nadvožnjacim i prevojima utiču na zanošenje vozila.

Ne propustiteHronikaNAJVEĆI UBICA NA NAŠIM PUTEVIMA - Preko 300 fatalnih nesreća ove godina, a ovo povezuje svaku od njih! Stručnjaci upozoravaju: Šanse za smrt tako su 6 puta veće
policija.jpg
AutoZaustavio vas je policajac i pita: "Da li znate zašto ste zaustavljeni?": Advokat objašnjava šta treba da kažete
Saobraćajni policajac proverava dokumenta vozača
AutoVozači mogu da smanje kaznu za prolazak kroz crveno svetlo: Sve što im je potrebno jeste jedan sporazum
profimedia0133222128.jpg
PlanetaDIVLJAO "FERARIJEM" PO ITALIJI, PA VIDEO ROTACIJU POLICIJE! Umesto kazne usledilo nešto neverovatno: "I ja bih isto postupio!" (VIDEO)
ferari.jpg