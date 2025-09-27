Slušaj vest

Gost autora i voditelja Svetislava Basare i večerašnjeg „Crvenog kartona” je Zlatoje Martinov, pisac i publicista.

Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:

• Nasilje nad jezikom u medijima

• Akcentuacija i stručni propusti

• Ženska prezimena i rodna pravila

• Tuđice i purizam

• Militarizacija jezika i politika

• Novinarstvo nekad i sad

• Jezik i nacionalizam

• Vuk Karadžić i reforme jezika.

