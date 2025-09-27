Zlatoje Martinov, gost Crvenog kartona, o “eroziji” kulture i jezika – Kurir televizija, večaras u 00.00
Gost autora i voditelja Svetislava Basare i večerašnjeg „Crvenog kartona” je Zlatoje Martinov, pisac i publicista.
Ovaj razgovor uključiće mnoge teme, a neke od njih su:
• Nasilje nad jezikom u medijima
• Akcentuacija i stručni propusti
• Ženska prezimena i rodna pravila
• Tuđice i purizam
• Militarizacija jezika i politika
• Novinarstvo nekad i sad
• Jezik i nacionalizam
• Vuk Karadžić i reforme jezika.
