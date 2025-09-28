ISTORIJSKA ČITANKA KURIRA – MOMČILO PETROVIĆ: KAKO SE SUDILO U VREME KARAĐORĐA I MILOŠA I KO SU BILI PRVI SRPSKI ADVOKATI
Pravosuđe u Srbiji ima dugu i burnu istoriju, a njegovi počeci vezani su za vreme Karađorđa i Miloša Obrenovića, kada je pravda bila daleko od današnjih zakonskih procedura. Tada su se presude donosile brzo, često prema običajnom pravu, a kazne znale da budu i surove.
U tim okolnostima pojavila se potreba za ljudima koji će braniti optužene pred sudom. Tako su nastali prvi advokati u Srbiji – ljudi obrazovani, ali i dovoljno hrabri da stanu pred kneza ili vojvodu i zatraže pravdu za one koji su optuženi.
Za vreme Mihaila Obrenovića, advokati su morali da pokažu ne samo znanje prava, već i široko obrazovanje – od poznavanja jezika do istorije i društvenih prilika. Ipak, njihove karijere često su imale neobične i tragične sudbine, koje svedoče o tome koliko je bilo teško biti „branilac pravde“ u tadašnjoj Srbiji.
- Kako je izgledalo suđenje u Karađorđevo i Miloševo vreme?
- Ko je bio prvi advokat u našoj zemlji?
- I šta su morali da znaju branioci u doba Mihaila Obrenovića?
Odgovore donosi Momčilo Petrović u novom izdanju serijala „Istorijska čitanka Kurira“.
