Dobitnica trosobnog stana u naselju Zemunske kapije u igri Uzmi račun i pobedi Vera Jankov iz sela Ilandža kod Alibunara rekla je da je srećna i da se uvek nadala da će nešto dobiti, a da je sada dobila stan. Ovo je osmi stan koji ide u okolinu Pančeva.

Vera Jankov kaže da je u vreme izvlačenja bila kod kuće sa unucima i da nije gledala emisiju. Prema njenim rečima, za dobitak je saznala od rođaka.

Screenshot 2025-09-27 211328.png
Foto: RTS

"Uvek sam se nadala da će biti nešto i evo dobila sam stan. Navikla sam da živim na selu, ali imam dve ćerke i sina pa će oni da se dogovore", kaže Vera Jankov.

Suprug Vere Jankov kaže da je bio u šoku kad je čuo i da još uvek ne može da veruje, ali da će se sigurno slaviti celu noć.

Screenshot 2025-09-27 211357.png
Foto: RTS

U drugom kolu nagradne igre Uzmi račun i pobedi pored Vere Janković koja je dobila stan u Beogradu dodeljeni su i električni automobili modela "fijat grande panda". Srećni dobitnici su Dijana Ljubičić Zečević i Slobodan Đoković.

Kurir/RTS

uzip.jpg
Nagradna igra Uzmi račun i pobedi
Uzmi račun i pobedi 2025
Uzmi račun i pobedi 2025