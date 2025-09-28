Slušaj vest

U Sabornom hramu Svetog Đorđa u Prizrenu u subotu je svečano proslavljen praznik Vozdviženja Časnoga Krsta – Krstovdan.

Liturgiji je prethodilo praznično jutrenje, dok je uoči praznika služena večernja služba sa petohlebnicom, navodi se u saopštenju Eparhije raško-prizrenske.

Na početku liturgije, u skladu sa propisanim tipikom, iznet je Časni Krst na poklonjenje vernima, a učenici Prizrenske bogoslovije pojali su stihire koje veličaju silu i znamenje Krsta.