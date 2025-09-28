Društvo
LITURGIJA NA KRSTOVDAN: U hramu Svetog Đorđa u Prizrenu proslavljen veliki praznik
U Sabornom hramu Svetog Đorđa u Prizrenu u subotu je svečano proslavljen praznik Vozdviženja Časnoga Krsta – Krstovdan.
Liturgiji je prethodilo praznično jutrenje, dok je uoči praznika služena večernja služba sa petohlebnicom, navodi se u saopštenju Eparhije raško-prizrenske.
Na početku liturgije, u skladu sa propisanim tipikom, iznet je Časni Krst na poklonjenje vernima, a učenici Prizrenske bogoslovije pojali su stihire koje veličaju silu i znamenje Krsta.
Svetom bogosluženju prisustvovao je veliki broj vernika, koji su se sabrali da u molitvi i pokajničkom duhu proslave veliki praznik, koji, kako se dodaje, "podseća na stradanja Hrista, ali i sile Krsta kao oruđa spasenja".
