Na pružnom pravcu od Valjeva ka Kosjeriću, u mestu Ražana, tokom noći došlo je do ozbiljne železničke nezgode kada su iz šina iskliznule dve cisterne pune nafte.

- Ogromna količina nafte se izlila, a na licu mesta nalaze se vatrogasci i policija koji obezbeđuju teren. Za sada nije poznat uzrok iskliznuća, a istraga i uviđaj pokazaće šta je dovelo do nezgode - potvrđeno je za agenciju RINA.

Prve slike sa lica mesta kod Kosjerića Foto: RINA

Saobraćaj na ovoj deonici pruge privremeno je obustavljen dok traje intervencija i sanacija posledica.

Kurir.rs/RINA

