Društvo
Cisterne sa naftom iskliznule iz šina kod Kosjerića: Prve slike sa lica mesta (foto)
Na pružnom pravcu od Valjeva ka Kosjeriću, u mestu Ražana, tokom noći došlo je do ozbiljne železničke nezgode kada su iz šina iskliznule dve cisterne pune nafte.
- Ogromna količina nafte se izlila, a na licu mesta nalaze se vatrogasci i policija koji obezbeđuju teren. Za sada nije poznat uzrok iskliznuća, a istraga i uviđaj pokazaće šta je dovelo do nezgode - potvrđeno je za agenciju RINA.
Prve slike sa lica mesta kod Kosjerića Foto: RINA
Saobraćaj na ovoj deonici pruge privremeno je obustavljen dok traje intervencija i sanacija posledica.
Kurir.rs/RINA
