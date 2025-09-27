Na pružnom pravcu od Valjeva ka Kosjeriću, u mestu Ražana, tokom noći došlo je do ozbiljne železničke nezgode kada su iz šina iskliznule dve cisterne pune nafte.

- Ogromna količina nafte se izlila, a na licu mesta nalaze se vatrogasci i policija koji obezbeđuju teren. Za sada nije poznat uzrok iskliznuća, a istraga i uviđaj pokazaće šta je dovelo do nezgode - potvrđeno je za agenciju RINA.