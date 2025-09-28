Slušaj vest

Mesec dana od početka primene Uredbe o ograničenju marži na 20 odsto za 23 kategorije proizvoda, biće prvi reper njenog uticaja na sniženje cena i njihov uticaj na smanjenje inflacije, rekla je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević tokom današnjeg gostovanja na TV Informer.

- Uredba treba da traje bar šest meseci, pa se mi još uvek zahuktavamo i intenzivno pratimo da li se i u kojoj meri ona poštuje. Iščekujem 13. oktobar, kada će se objaviti stopa inflacije, jer će nam to biti precizan indikator koliko smo uspeli da utičemo da se korekcija cena odrazi na korekciju inflacije - izjavila je ministarka.

Dodala je da uvek ima iznenađenja kada se uđe u složenu materiju, ali da je ključna prednost bila što je država na vreme krenula u pripreme i počela sa intenzivnim sastancima i dubokim analizama još u junu.

Kada će nove mere o ograničenju marži dati rezultat Foto: Shutterstock

- Stvari nisu crno-bele i jednostavne. Nisu se svi jednako ponašali od 1. septembra, ali činjenica je da je došlo do redukcije cena. Kod jednog dela proizvoda cena je ostala ista, što je sada pitanje za proizvođače. Recimo, kod suhomesnatih proizvoda problem nije samo u trgovini, već i u proizvodnji. Otkrili smo i izazove u proizvodnji i puno toga saznajemo u hodu - pojasnila je ministarka.

Mere za svako domaćinstvo

Naglasila je da ideja ovog seta mera nije privremena.

- Trudimo se da uvedemo red neṣ̌to što je dovodilo do toga da imamo najviše cene u regionu a što je neprihvatljivo. Dobijamo dosta komentara građana, pratimo sve, pa i društvene mreže, jer je ovo mera koja se dotiče svakog domaćinstva u Srbiji, svakog građanina, jer svi kupujemo namirnice. Treba slušati i kritike, jer su nam one važan indikator da reagujemo - dodala je Lazarević.

Ona je istakla da se ova mera razlikuje od prethodnih jer obuhvata veliki spektar proizvoda.

Na nedavnom sastanku sa ambasadorima Holandije, Belgije i Nemacke poručeno da Srbija podržava strane investitore, da su dobrodosli ali da su naši građani prioritet, prenela je ministarka Lazarević.

Ministarka Lazarević o kaznama za trgovce koji nisu poštovali uredbu o smanjenju cena Foto: Shutterstock, Vlada Republike Srbije

- Rekli smo im da njihovi trgovinski lanci samo treba da rade kao u zemljama iz kojih dolaze - poručila je Lazarević.

Kazne za trgovce

Govoreći o prvim kaznama za dva trgovinska lanca od ukupno 25,5 miliona dinara zbog nepoštovanja uredbe o marži, ministarka je naglasila da je država vrlo odlučna i ozbiljna:

- Nastavićemo kontrolu primene uredbe i nema nedodirljivih. Imamo direktnu komunikaciju sa trgovinskim lancima, uvažili smo neke njihove komentare, ali nećemo biti popustljivi tamo gde ne treba. Država je država i svi moraju da je poštuju - tu nema kompromisa.

Kako je istakla, postoje i ozbiljni pritisci.

- Bune se trgovinski lanci, imamo i bočne pritiske, to su velike zemlje i veliki kapital. Možda mi je najveće iznenađenje odakle odjednom takva reakcija. Ali mi smo jasno rekli da želimo boljitak za naše građane. Trudimo se maksimalno kao država, zato smo i privlačni stranim investitorima, ali ove cene su dovele do anomalija i plaćali smo nešto što nema ekonomsku logiku - rekla je ministarka.

Dodala je da glavni zahtevi lanaca, koji se predstavljaju kao žrtve, nisu u skladu sa njihovim profitima.