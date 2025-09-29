Da li je bolji život u gradu ili na selu

Život na selu i život u gradu oduvek su izazvali podeljena mišljenja kod ljudi. Dok jedni naglašavaju mir, prirodu i osećaj slobode koje selo pruža, drugi ističu prednosti gradskog života gde je sve nadohvat ruke - od posla i škola do kulturnih i društvenih sadržaja.

Upravo ovakvu dilemu nedavno je pokrenuo i jedan Srbin na Reditu, otvarajući raspravu među korisnicima o tome šta je bolji izbor - planinsko selo sa sat vremena udaljenom prodavnicom ili život u gradu, sa svim pogodnostima blizine, ali i nedostatkom mira.

- Život na selu ili u gradu? Da li bi radije živeli na nekom planinskom selu - na svojoj zemlji, bez prodavnice u nekih sat vremena ali sa ljudima oko vas ili u gradu, sa puno prilika i ljudi, ali u stanu/kući, sve je blizu ali ne toliko spokojno? - upitao je on.

"Život na selu, ali da ti je grad na 15 minuta"

Prednosti života na selu Foto: Shutterstock, Ilustracija

Pitanje je izazvalo različite reakcije - od onih koji bi život zauvek vezali za selo, preko onih koji traže kompromis, pa do onih koji ne mogu bez gradske gužve i prilika.

- Život na selu, ali da ti je Beograd na 15 minuta. Ili Novi Sad. Prema tome samo sela u Sremu. Jer je sve blizu, a imaš svoj mir - napisao je jedan korisnik, odmah otvarajući debatu o idealnoj lokaciji.

Za njim se javio drugi, nadovezujući se na prednosti života u manjem mestu:

- Da. Ako radiš neki posao i imaš 1.000-1.500 evra, baštu iza kuće, svinje, kokoške, super je.

"Živim na selu i mnogo mi je lepo"

Srbin koji živi sa porodicom na selu podelio je svoje iskustvo i objasnio zašto im je život u malom mestu idealan.

- Živim u selu na 15 minuta kolima od malog grada. Imam ženu i dete. Mnogo nam je lepo. Živeo sam i u Beogradu i u Novom Sadu. Neprocenjivo je lepše u manjem mestu. Sve završiš za par minuta, ceo grad možeš peške da priđeš za 30 minuta. Pošta, banka, market, opština, sup, sve je na dva minuta hoda jedno od drugog. Ne živimo od sela, imamo posao onlajn. Imamo svoj bunar, baštu, mačke, pse, i planiramo kokoške uskoro. Ne postoji ništa što smo imali u velikom gradu da ovde nemamo, samo obrnuto, ovde imamo mir, manje stresa, više novca. Kako? Troškovi su dosta niži - otkrio je on.

Kako izgleda život na selu Foto: Kurir Televizija

"Nije idealno za ljude koji još uvek nemaju partnere"

Ipak, oni koji već dugo žive na selu priznali su da ni tamo život nije bajka:

- Ja prvi ne volim grad, volim mir, spokojnost, sa što manje ljudi, ali ne možeš reći da nema neke benefite. Evo mi jedne godine, dok je bilo snega, nismo mogli da odemo da nahranimo životinje, moralo je sat vremena da se čisti, zamisli ti u 5 ideš sa lopatom i čistiš, sneg, životinje gladne... Takođe, nije idealno za ljude koji još uvek nemaju partnere", "Ne znam da li znate kolika je muka kada ti je prodavnica daleko 30 minuta peške, a kamoli sat vremena autom. Koliko je zeznuto ići po snegu, kiši tih 30 minuta, svakog dana. Kada nemaš apoteku u svom selu, nego ideš u prvo koje ima, ili grad", "Ako imaš malu decu koju treba da vodiš kod lekara, da idu u školu, selo je komplikovanije za to - pisali su oni.

"Živeti samo od poljoprivrede... pakao"

S druge strane, oni koji bi uvek izabrali grad naveli su sve izazove života na selu:

- Živeti samo od poljoprivrede... pakao. Gledaš u nebo i dodolaš da bude kiša, jer ne možeš nikako zalivati 5 hektara žitarica. Može da se životari, živi skromno, ali da se živi, ne baš", "Kao neko ko trenutno živi na selu više bih voleo da živim u gradu. Na selu nema dovoljno prilika za posao, upoznavanje, hobije, izlaske... Mir i tišina jesu prednosti, ali jako brzo dosade, posebno mladom čoveku.

Tada se javio jedan korisnik, sa čijim se komentarom složio veliki broj ljudi

- Apsolutno život u gradu, ali ne život u stanu nego u kući sa dvorištem. Podjednako možeš imati mir kao na selu i blizu si svemu ukoliko ti zatreba lekar, banka, itd - zaključio je on.