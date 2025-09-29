Slušaj vest

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i svežije. Na severu zemlje očekuje se suvo, dok će u ostalim predelima povremeno padati kratkotrajna kiša, a ponegde i pljusak, saopštava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom poslepodneva i večeri predviđa se prestanak padavina. Vetar će biti slab do umeren, severnog i severozapadnog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se između 8 i 13 stepeni, a maksimalna dnevna od 16 do 20 stepeni.

U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno i prohladno vreme. U ranim jutarnjim satima moguća je kratkotrajna slaba kiša, dok će ostatak dana proteći suvo. Duvaće slab severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura biće oko 11 stepeni, a maksimalna oko 18.

Tokom naredne sedmice prognozira se svežije vreme.

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Utorak

Ujutru hladno, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, na istoku Srbije umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 10 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni.

Sreda

Ujutru hladno. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9 stepeni, a najviša u većini mesta od 13 do 16 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 18 stepeni.

Četvrtak

Umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično sa kišom koja će na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije preći u susnežicu i sneg. Vetar slab i umeren, na severu i istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 5 do 9 stepeni, a najviša od 10 do 13 stepeni.

Nedelja i ponedeljak donose stabilno i suvo vreme.

