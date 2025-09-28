Slušaj vest

Ovde je bila komanda vojska sila Antante na Solunskom frontu i ovde je odlučeno da konačni proboj, koji će biti i nezaustavljivi put u pobedu u Prvom svetskom ratu, početne tog 15. septembra 1918. Udarni deo savezničke sile koja gazi Bugare, Nemce i Austrougare biće upravo srpska vojska. U Polikastru su danas predstavnici savezničkih država svečanom ceremonijom obeležili 107 godina od proboja Solunskog fronta.

Foto: Kurir

Na uzvišenju kraj puta, na svega 10 minuta vožnje od graničnog prelaza Evzoni, kojim desetine hiljada Srba prođu svakog leta, vijori se i srpska trobojka. I ćirilicom je ovde ispisana zahvalnost srpskim sinovima koji su 1916-1918, koliko je postojao Solunski front, pali za slobodu i svetski mir. To su oni isti koji su prošli Albansku golgotu jer Srbija nije prihvatila kapitulaciju kao opciju, oporavili se na Krfu, pa poginuli za oslobođenje otadžbine.

Podizanje zastava u Polikastru gde je izdata naredba za proboj Solunskog fronta Izvor: Kurir

Spomenik pentagon, u čast pet sila - Srbije ,Francuske, Grčke, Italije i Velike Britanije. Visok je pet metara, podignut je 1977. na 60. godišnjicu proboja fronta, a inicijativa je došla od pilota Save Mikića, koji je i sam bio učesnik rata, dok je arhitekta bio ratni mu saborac Aleksandar Sekulić. Istog imena i prezimena je i sveštenik Vojske Srbije, koji je sa grčkim klirom danas održao opelo palim junacima, dok su počasnu stražu držali kadeti Vojne akademije i studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta.

Sa postamenta malo iznad spomenika gleda nas i bista Nikole Pašića, čuvenog srpskog premijera, među još četvoricom tadašnjih savezničkih premijera (ruske biste nema jer je u Rusiji 1917. bila Oktobarska revolucija, a nove komunističke vlasti su 3. marta 1918. potpisale separatni mir sa Centralnim silama, pa je generalni konzul Rusije u Solunu, venac položio na srpski deo centralnog spomenika).

Foto: Kurir

Vence u ime Vlade Srbije položio je Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u pratnji generalnog konzula Srbije u Solunu Jelene Vujić Obradović, kao i pukovnik Milivoje Radović u ime Vojske Srbije.

- Srbija je kao saveznica velikih sila Evrope izvojevala je značajnu pobedu, proboj Solunskog fronta, pobedu koja je bila vesnik slobode. Na tom junaštvu i toj pobedi zahvalne su i današnje generacije. Svet i naši saveznici, a najviše naši tadašnji neprijatelji Bugari, Austrougari i Nemci, pamte ogromnu hrabrost požrtvovanih srpskih vojnika i srpskog naroda - kazao je Antić:

Foto: Kurir

- Srbija se tokom Velikog rata našla pred najvećim iskušenjem u svojoj dugoj istoriji. Odluka da se oružane snage, organi vlasti, zajedno sa delom stanovništva napuste teritoriju i povuku se na jonska ostrva, doneta je u srpskom carskom gradu Prizrenu, na srpskom Kosovu i Metohiji, i bila je izuzetno teška i dalekosežna. Borbe na Solunskom frontu utkane su u kolektivnu svest našeg naroda kao razdoblje bezmalo antičke tragičnosti, nesebičnog junaštva i istinske humanosti.

Čuvajući duboku u sebi luču slobode i nacionalnog ponosa, naveo je Antić, nikada poražena srpska vojska i deo izbeglog stanovništva, našli su utočište u prijateljskoj grčkoj zemlji, na jonskim ostrvima Krfu, Vidu i ovde u Makedoniji i Centralnoj Severnoj Grčkoj.

Foto: Kurir

- Proboj Solunskog fronta, 15. septembra 1918. godine, jedan je od najznačajnijih datuma u savremenoj istoriji srpskog naroda i jedan od najvećih uspeha srpske vojske u Velikom ratu. S ponosom ističem da se zbog toga taj dan obeležava kao dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave kao zajednički praznik Republike Srbije i Republike Srpske sa porukom da Srbi, gde god bili i gde živeli, taj dan obeležavaju kao dan srpskog zajedništva, sloge i ponosnog isticanja svoje nacionalne trobojke - istakao je Antić i preneo pozdrave predsednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera prof. dr Đura Macuta i resorne ministarke Milice Đurđević Stamenkovski.

Da Srbe i Grke povezuje zajednička prošlost, kultura, vera i čitav niz velikana koji su delovali na etničkim prostorima naša dva naroda, naveo je Antić, pa pomenuo i Karađorđa i Rigu od Fere, kao najsjajniji primer bliskosti dva naroda.

1/13 Vidi galeriju Povodom 107 godina od proboja Solunskog fronta odata počast srpskim herojima u Polikastru gde je doneta odluka da se krene u konačan juriš Foto: Kurir

Mi ne zaboravljamo, naglasio je, naše pretke koji su izgubili život u Prvom svetskom ratu.

- Neka i ovaj susret preraste u još jedan apel za mir, razumevanje i toleranciju među narodima, religijama i državama. Budimo dovoljno mudri i iskreni u ostvarivanju ideala koje smo zajednički postavili.