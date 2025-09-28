Slušaj vest

Od 12. oktobra počinje postepeno uvođenje novog sistema ulaska državljana trećih zemalja u države koje su deo Šengen zone (EES), kao i izlaska iz njih, a među prvim državama koje će početi primenu EES su Hrvatska i Mađarska.

Tako ćemo i mi iz Srbije morati prilikom prvog prelaska granice nakon pomenutog datuma da dajemo otiske prstiju i da budemo fotografisani. Da li će to stvoriti dodatne gužve? Sigurno da hoće, jer će putnici morati da izađu iz vozila kako bi se kreirao lični EES dosije i kasnije provere identiteta, ali s obzirom na to da će se biometrijski podaci čuvati po tri godine i koristiti pri narednim prelascima, onda će već u nekom periodu to postati manje osetno. Jednostavno rečeno, sve će se odvijati mnogo brže kad većina putnika bude imala kreiran dosije. To vam je nešto kao onomad kod nas kad su uvedene biometrijske lične karte, pa se od ranog jutra čekalo u redu, a onda, posle nekog vremena, sve je ušlo u normalu.

Gužve će biti u prvim mesecima još veće Foto: Dragana Udovičić

Registracija će početi istovremeno na svim graničnim prelazima, a u prvom mesecu predviđena su dva termina dnevno za unos podataka. Puna primena sistema očekuje se najkasnije 10. aprila 2026. godine. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske istakli su da će se u početnoj fazi prikupljati biometrijski podaci, što će u proseku trajati oko dva sata u svakoj smeni, odnosno dva puta po dva sata svaki dan tokom prvog meseca. Svakog narednog meseca trajanje registracije će se postepeno povećavati, a nakon 170 dana planirana je puna primena ovog sistema.

Detalji koje je potrebno znati Foto: Printscreen

Na granicama će, podsećaju, biti prisutni i Fronteks policajci iz EU radi bolje kontrole i borbe protiv kriminala i ilegalnih migracija.

Šta je potrebno znati o funkcionisanju EES? Elektronski se beleži vreme i mesto ulaska, odnosno izlaska i izračunava se trajanje dozvoljenog boravka. Prilikom prvog ulaska uz podatke iz pasoša uzimaju se otisci četiri prsta desne ruke i fotografija lica, te kreira lični EES dosije.

ETIAS sistem: Plaćaće se po 20 evra Iz Brisela najavljuju još jedan sistem - ETIAS iliti evropski sistem za informisanje i autorizaciju. Za razliku od EES sistema, putnici bi trebalo da plaćaju nadoknadu za ulazak u Šengensku zonu. Prema novoj odluci Evropske komisije, plaćaće se 20 evra, a očekuje se da sistem bude operativan u poslednjem kvartalu 2026. godine.

Pri ponovnom dolasku identitet putnika se biometrijski potvrđuje poređenjem uživo snimljene slike lica s prethodno sačuvanim podacima. Pri izlasku iz Šengen zone identitet se takođe proverava pomoću snimljene slike lica i putne isprave. Deca mlađa od 12 godina izuzeta su od davanja otisaka prstiju, dok se fotografija lica uzima bez obzira na uzrast.

Za potrebe EES pod izrazom "državljanin koji nije iz EU" podrazumeva se putnik koji nema državljanstvo nijedne zemlje Evropske unije ili državljanstvo Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske, a "kratak boravak" označava period do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.

Još detalja koje je potrebno znati Foto: Printscreen

- Putujemo u principu kao i do sada, potreban nam je pasoš koji je važeći minimum šest meseci od momenta kada treba da izađemo iz zemalja EU. To važi za sve zemlje Evropske unije sem Irske i Kipra, koji su izuzeti, ali uz dodatak još četiri zemlje koje se nalaze u Šengen zoni - objasnio je Aleksandar Seničić iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta za RTS.

Dugo se čekalo da zemlje članice EU postignu konsenzus oko pravila novog sistema, a poštovaće ih i putnici, recimo, iz SAD i Velike Britanije.

Kome je namenjen samouslužni kiosk Sve će moći da se završi i samouslužnim sistemom, odnosno korišćenjem EES kioska. Što se tiče Hrvatske, biće postavljeni za sada na aerodromima, i to u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Puli, Zadru i Rijeci. Namenjeni su onima koji prvi put ulaze u Šengen zonu posle 12. oktobra i potrebno je da kreiraju dosije.

Putnik na kiosku prolazi predregistraciju: skeniranje putne isprave, uzimanje biometrije lica i otisaka četiri prsta desne ruke, kratak upitnik o razlogu dolaska. Sistem podržava 15 jezika, među njima i srpski. Jezik se automatski bira prema državljanstvu putnika.

Kako je najavljeno iz mađarske policije, novi ulazno-izlazni sistem EU biće uveden u fazama. U toku test perioda od 180 dana najpre će početi s radom na ukrajinsko-mađarskoj granici, a potom na srpsko-mađarskoj granici, pa na aerodromima.