Juče, na Krstovdan, sveštenik Predrag Popović, kog Srbija obožava i koji je na društvenim mrežama poznat po svojim emotivnim i iskrenim objavama, podelio je lični trenutak, ispraćaj svoje ćerke Teodore na fakultet.

Njegove reči, napisane na Instagram profilu, pogodile su mnoge roditelje i mlade koji se nalaze pred velikom životnom promenom.

Otac predrag Popović je mnogima u našoj zemlji uzor, a njegovu objavu prenosimo u celosti:

- Danas, na Krstovdan, smo ispratili Teodoru iz kuće na fakultet.

Nije lako deci da odu, ali i jeste. Nije jer gube svu zaštitu i komfor te su od tog trena sami direktno odgovorni za sve što su od roditelja dobijali. A sa druge strane im je lako jer konačno odlaze da isprobaju taj svet i taj život bez nekog da im stoji nad glavom. Zato su i tužni ali i srećni što idu.

Predrag Popović o ispraćaju deteta na fakultet Foto: Printscreen

Roditeljima takođe nije lako kad im deca odu od kuće, ali i jeste. Nije jer su navikli na dete, jer ga vole, jer se brinu o njemu i tu im je pred očima. A sa druge strane jeste, jer se neće više svađati zbog naleta hormona i puberteta.

Najteže je kad vidim prazan krevet

Kaže moja supruga: "Najteže mi je kad prođem pored sobe i vidim prazan krevet ili kad sedimo za stolom a njegovo, a sad i njeno mesto, prazno!"

No, sve je to dobro i normalno. Kako bi postali ljudi da nije toga? Pa valjda smo i mi otišli od svoje kuće? Zar mislimo da je našim roditeljima bilo lakše negoli sad nama kad svoju decu pratimo?

Sad će na ispit doći sve naše vaspitanje i obrazovanje. Iako imaju slobodnu volju, okusiće sve na svojoj koži. Zato je važno decu naučiti na Liturgiju i na Boga. Jer eto, od nas odlaze, ali od Boga ne. Gospod će sa njima ići od pre rođenja pa sve do večnosti. A mi smo svoj posao odradili.

Naši stari su imali dosta dece, pa im je uvek kuća bila puna. Pa se pomešaju deca i unici, pa se to i ne oseti. Dosta ih je ostajalo na rodnom pragu, ali danas to nije slučaj. I muški i ženski odlaze da traže svoju sreću i svoje mesto pod suncem.

Kako smo, dakle? I mi bivša i sadašnja deca, i oni budući i mi sadašnji roditelji, ma gde god ko bio, uvek ćemo se voleti i jedni za druge moliti.

Idite deco sa Božijim blagoslovom i premudrošću, učite, rastite i što pre ljudi postanite. I zapamtite da vam je poziv da budete bolji od nas!

- Idi s Bogom, ćerko moja, i budi moj ponos - završio je otac Predrag s ovom porukom.

Otac Predrag Popović podseća na jedno

Reči oca Predraga Popovića nisu samo ispovest jednog roditelja koji ispraća dete u novi život, već i podsećanje svima nama da je roditeljstvo i radost i bol, i ljubav i odricanje. Odlazak dece od kuće nikada nije lak, ali je nužan da bi odrasli i pronašli svoj put. A ono što im roditelji ostave u amanet, vera, vrednosti i ljubav, ide s njima gde god da krenu.

Na kraju ostaje samo da ponovimo njegove reči: "Idite deco sa Božijim blagoslovom, učite, rastite i što pre ljudi postanite."