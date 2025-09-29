Slušaj vest

Vera Jankov iz Ilindže kod Alibunara dobila je trosobni stan u Zemunskim kapijama u novom izvlačenju nagradne igre "Uzmi račun i pobedi", i to za samo 650 dinara, dok je Dijana Ljubičić Zečević iz Novog Sada za isti iznos osvojila električni automobil "fijat grande panda", a Slobodan Đoković hibrid iste marke za skoro upola manje!

Vlasnica dupleksa od 91 kvadrat rekla je da je srećna i da je oduvek gajila nadu da će nešto dobiti, a sada je, eto, dobila stan. Ovo je, inače, osmi stan koji ide u okolinu Pančeva.

- U vreme izvlačenja bila sam kod kuće sa unucima i nisam gledala emisiju. Bratovljev sin mi je javio da je izvučeno moje ime. Nagradnu igru igram već duže vreme. Nadala sam se stanu, navikla sam da živim na selu, ali imam dve ćerke i sina, pa će oni da se dogovore da li će da idu u Zemunske kapije - rekla je Jankovljeva za RTS nakon izvlačenja, a juče nismo mogli da dobijemo na broj telefona poznat redakciji.

Slavlje trajalo celu noć

Njen suprug je kazao da je u šoku otkad je čuo lepe vesti:

Vera Jankov osvojila stan za 650 dinara Foto: Printscreen RTS

- Još uvek ne mogu da verujem, jako sam veseo, slavićemo, ja mislim da ću da pijem do jutra - poručio je on.

I srećni dobitnik hibrida "fijat grande panda" Slobodan Đoković (39) iz Sevojna kaže za Kurir da je nagradu prikladno proslavio.

- Izvlačenje nisam gledao, nisam se ni nadao da ću dobiti stan, ali, iskreno, jesam priželjkivao auto. Pozvao me kolega i pitao da li možda igram nagradnu igru. Rekao sam mu da samo skreniram račune, na šta on meni kaže: "Onda si ti! Dobio si auto! Idi brzo vrati unazad emisiju." Prvo nisam verovao, ali brzo sam se uverio da sam to stvarno ja. Osećaj je čudan, ali srećan sam. Odmah sam proverio dobitni jedinstveni kod, i to je bilo to. Novi auto za 360 dinara! - kaže Đoković i dodaje:

- Imam kola, ali sam se pripremao za kupovinu novog, gledao sam oglase, raspitivao se, i evo, dobio na nagradnoj igri. Šta ti je život? Mislim da sam taj iznos dao za dva espresa u kafiću, i eto za dve kafe dobio hibrid.

Slobodan Đoković dobio auto za 360 dinara Foto: Privatna arhiva

Možda dobijem i stan

Đoković kaže i da je za vikend u njegovom domu bilo veliko slavlje.

- Prvo su došli stričevi, pa strine, rodbina i otišli smo na Zlatibor da proslavimo. Do sada sam poslao oko 1.600 računa, nastavljam da igram, pa možda dobijem i stan - nada se Slobodan.

Dobitnica Dijana Ljubičić Zečević (45) kaže za Kurir da od početka učestvuje u nagradnoj igri, ali da nikada nije gajila preveliku nadu da će nešto dobiti.

Auto otišao u prave ruke

Dobitnici drugog izvlačenja Uzmi račun i pobedi Foto: Kurir, Printscreen/RTS

- Dok skeniram račune, uvek postoji neki tračak nade, ali nisam bila ubeđena da ću dobiti nešto vredno. Osećaj je lep, predivan... U subotu sam baš sa suprugom pričala kako treba da kupimo novi auto. Išli smo na neko kraće putovanje i posle povratka smo pričali o tome. To je bilo pre izvlačenja. Emisiju nismo gledali, završila se i zvoni mi telefon. Obaveštavaju me da sam dobila auto! Zamislite kako se pogodilo... Kažem suprugu, nije mogao da veruje - kroz osmeh priča Dijana i kaže da je nedelja u njihovom domu bila u znaku slavlja i veselja.