Prepodobni Dorotej je bio rodom iz Tivaide. Živeo je u pustinji blizu Aleksandrije, u mestu Kelije Pustinjačke.

Prepodobni Paladije, episkop Jelenopoljski, učenik Svetog Doroteja i očevidac njegovih podviga, u svom “Lavsaiku” piše da je starac Dorotej 60 godina proveo u jednoj pešteri, vodeći vrlo strog život. Preko celog dana, pa i po popodnevnoj vrelini, sakupljao je kamenje u primorskoj pustinji i stalno zidao kelije, pa ih davao onima koji nisu mogli sami sebi da ih sagrade.

Jeo je malo suvog hleba i pregršt zeleni i pio malo vode.

Prepodobni Paladije kaže da ga nikada nije video da je ispružio noge, da je legao, nego je po svu noć pleo korpe od palmovog pruća i tako zarađivao sebi za hleb.

Upokojio se krajem IV veka.

Naročito je čuvena njegova grčko-latinska Sintagma.

Beseda na današnji dan nalaže kada ne treba narušavati post, i kaže da se ne odričete mogućnosti da pomognete drugima kada god ste u prilici:

"Nikada ne narušavaj post u sredu i u petak. Taj post je Crkvom zapoveđen i dobro obrazložen. Ako si ikad u životu narušio taj post, moli se Bogu, da ti oprosti, i više ne greši".