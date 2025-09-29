Veruje se da danas nikako ne sme da se prekrši jedno pravilo: Vernici slave prepodobnog Doroteja koji je čitav život posvetio humanosti
Prepodobni Dorotej je bio rodom iz Tivaide. Živeo je u pustinji blizu Aleksandrije, u mestu Kelije Pustinjačke.
Prepodobni Paladije, episkop Jelenopoljski, učenik Svetog Doroteja i očevidac njegovih podviga, u svom “Lavsaiku” piše da je starac Dorotej 60 godina proveo u jednoj pešteri, vodeći vrlo strog život. Preko celog dana, pa i po popodnevnoj vrelini, sakupljao je kamenje u primorskoj pustinji i stalno zidao kelije, pa ih davao onima koji nisu mogli sami sebi da ih sagrade.
Jeo je malo suvog hleba i pregršt zeleni i pio malo vode.
Prepodobni Paladije kaže da ga nikada nije video da je ispružio noge, da je legao, nego je po svu noć pleo korpe od palmovog pruća i tako zarađivao sebi za hleb.
Upokojio se krajem IV veka.
Naročito je čuvena njegova grčko-latinska Sintagma.
Beseda na današnji dan nalaže kada ne treba narušavati post, i kaže da se ne odričete mogućnosti da pomognete drugima kada god ste u prilici:
"Nikada ne narušavaj post u sredu i u petak. Taj post je Crkvom zapoveđen i dobro obrazložen. Ako si ikad u životu narušio taj post, moli se Bogu, da ti oprosti, i više ne greši".
"Ne odreci dobra onima kojima treba, kad možeš učiniti. Ne odriče ni tebi Gospod ono što tebi treba, ne odreci ni ti čoveku, koga ti je Gospod poslao u susret, da kuša srce tvoje. Ako ti neki siromah jedan put u životu pruži ruku za pomoć, podaj mu i ne otkaži. Tvoja nemilost peći će te kao žeravica, i neće ti dati mira sve dok se ne pokaješ i ne omekšaš srcem".