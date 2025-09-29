Slušaj vest

Mnogi naši građani uveliko pripremaju zimnicu i odlaze na pijace, u markete, a obilaze i kvantaše gde se raspituju za cene povrća. Većina tvrdi da je kupovina daleko isplativija na kvantašima, a jedna žena je na društvenim mrežama objavila i računicu koja to potvrđuje.

Naime, kupila je skoro 90 kilograma prvenstveno povrća i voća u Subotici, a potrošila je ukupno 8.300 dinara. Na X-u je objavila i fotografije robe i naglasila da ne pravi ajvar već da je sve za salate.

Paprika na kvantašu do 90 dinara za kilogram Foto: Kurir/T.S

Kupila je:

30 kg crvenih paprika

10 kg babure

10 kg somborki

10 kg karfiola

10 kg zelenog paradajiza

3 kg patlidžana

3,5 kg ljutih papričica

0,5 kg belog luka

5 kg breskve

ukupno 8.300 dinara u Subotici na kvantašu

Da li se isplati

Objava je pokrenula lavinu komentara, a mnogi korisnici su pitali da li se olazak u drugi grad i kupovina na veliko isplati kada se sve sabere i oduzme. Autorka objave je dodala da putarina iz Beograda do Subotice košta 1.660 dinara, dok gorivo izađe oko 4.000 dinara te i da se kupovina ove količine ne isplati, ali da je svakako povrće jeftinije posebno crvena šilja paprika gde kilogram bez cenkankanja košta od 80 do 90 dinara.