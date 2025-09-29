Skoro 90 kila povrća i voća platila malo više od 8.000 dinara! Srpkinja pazarila sve za zimnicu pa raspametila cenama, ovde je baš jeftino
Mnogi naši građani uveliko pripremaju zimnicu i odlaze na pijace, u markete, a obilaze i kvantaše gde se raspituju za cene povrća. Većina tvrdi da je kupovina daleko isplativija na kvantašima, a jedna žena je na društvenim mrežama objavila i računicu koja to potvrđuje.
Naime, kupila je skoro 90 kilograma prvenstveno povrća i voća u Subotici, a potrošila je ukupno 8.300 dinara. Na X-u je objavila i fotografije robe i naglasila da ne pravi ajvar već da je sve za salate.
Kupila je:
- 30 kg crvenih paprika
- 10 kg babure
- 10 kg somborki
- 10 kg karfiola
- 10 kg zelenog paradajiza
- 3 kg patlidžana
- 3,5 kg ljutih papričica
- 0,5 kg belog luka
- 5 kg breskve
- ukupno 8.300 dinara u Subotici na kvantašu
Da li se isplati
Objava je pokrenula lavinu komentara, a mnogi korisnici su pitali da li se olazak u drugi grad i kupovina na veliko isplati kada se sve sabere i oduzme. Autorka objave je dodala da putarina iz Beograda do Subotice košta 1.660 dinara, dok gorivo izađe oko 4.000 dinara te i da se kupovina ove količine ne isplati, ali da je svakako povrće jeftinije posebno crvena šilja paprika gde kilogram bez cenkankanja košta od 80 do 90 dinara.
- Sutra ću na beogradski kvantaš, živo me zanimaju cene a naročito crvene paprike - nadovezala se jedna korisnica, dok je druga dodala da je u Pančevu 45 kilograma crvene paprike platila 6.750 dinara.