Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se sa prognozom vremena za danas i naredne dane.

Kako stoji u najavi RHMZ, umereno do potpuno oblačno, posle podne i uveče ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i kišom, uz izolovanu pojavu grmljavine u južnim krajevima. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najviša temperatura od 13 °C na jugoistoku do 22 °C na severu.

Vreme narednih dana

U ponedeljak promenljivo oblačno i sveže, na krajnjem severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom, ponegde i pljuskom. Posle podne i uveče prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 13 °C, a najviša od 16 do 20 °C, stoji u najavi RHMZ.

Kako najavljuje RHMZ, i narednih dana biće sveže. U utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Zatim umereno do potpuno oblačno – u sredu uglavnom na jugozapadu, jugu i jugoistoku, a od četvrtka do subote i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, koja će na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije preći u susnežicu i sneg. U nedelju i ponedeljak suvo.