Srednjoškolci iz Srbije briljirali su na prvoj Međunarodnoj olimpijadi iz sajber bezbednosti održanoj u Singapuru. U konkurenciji više od 130 takmičara iz sveta osvojili su dve zlatne i dve bronzane medalje — a jednu od zlatnih medalja poneo je đak treće godine Tehničke škole u Čačku Jovan Jovanović.

Da radoznalost može biti put do uspeha kada si željan znanja potvrđuje Jovan, koji je prve korake u informatičkoj pismenosti napravio u osnovnoj školi, a znanje nadograđivao u srednjoj Tehničkoj školi u Čačku.

- Iz informatike se takmičim od petog ili šestog razreda osnovne škole. To iskustvo mi je pomoglo, ali nešto kod kuće radim sam i vezano je za programiranje - istakao je Jovan.

Rekao je da mu je pomoć nastavnika dosta značila.

- Takmičenje iz sajber bezbednosti je došlo od Olimpijade iz informatike. Društvu matematičara Srbije bilo je delegirano da napravi tim. Imali smo nekoliko zadataka da uradimo za tri sata i četvorica najboljih izabrana su kao predstavnici Srbije - pojasnio je naš sagovornik.

Uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija, četiri mlada srednjoškolca osvetlila su obraz Srbiji.

Zlato je osvojio i Andrej Premović iz Raške, dok su se bronzanim medaljama okitili Jovan Garić iz Kruševca i Vladan Pacićević iz Sombora.

"Radimo digitalnu forenziku na već napadnut sistem"

Srpski srednjoškolci dokazali su da je znanje najbolje oružje u oblasti sajber bezbednosti.

Govoreći o tome kako je izgledalo takmičenje u Singapuru, Jovan je naglasio da je trajalo dva dana.

- Prvi dan je bilo takozvano crveno takmičenje gde napadamo određene sajtove ili programe, a drugog dana je bilo plavo takmičenje gde branimo ili radimo digitalnu forenziku na već napadnut sistem. Naš zadatak je da saznamo kako je neki haker upao u računarski sistem i da mu zabranimo dalji pristup - naveo je Jovan.

Zlatna medalja mu, kaže, znači puno.

- Daje mi motivaciju da nastavim dalje sa radom. Ključ uspeha je stalno usavršavanje veština u oblasti informacionih tehnologija - naglasio je Jovan.

"Najpopularniji napad su lažne poruke"

Svestan je da znanjem iz oblasti sajber bezbednosti može da spasi državu.

Kada je reč o sve češćim hakerskim napadima, zaštita podataka je ključ i pre svega opreznost.

- Najpopularniji napad su lažne poruke od strane pošte, banke ili nekih drugih institucija ili aplikacija koje svaki građanin koristi. To je uglavnom lažna poruka sa nekim linkom do stranice gde nam traži da unesemo naše lične podatke. Kada ih uneseno, haker može da ih zloupotrebi - napomenuo je Jovan.

Dodao je da u slučaju da nam banka nešto pošalje, treba da ih pozovemo za potvrdu.

- Važno je zvati na pravi broj, a ne lažni iz poruke - upozorio je sagovornik.

"Takvu decu treba prepoznati i dati im podršku"

Profesor stručnih predmeta Miloš Vasiljević u Tehničkoj školi naveo je da je školi značajna i da joj imponuje činjenica da je Jovan upisao njihovu školu.

- Jovan je jedan od najboljih primera, svestran i komunikativan. Takvu decu treba prepoznati i dati im podršku. Trudimo se da i ostale učenike motivišemo - kazao je profesor.

Profesorka Tehničke škole Marija Pešić istakla je da je Jovan izuzetno dete.