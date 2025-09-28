Slušaj vest

Ljudi svakodnevno postanu žrtve sitnih uličnih prevara, a jedna od njih, koja je nedavno ispričana na društvenim mrežama, pokazuje da je postala sve učestalija u poslednje vreme u Beogradu.

Srpkinja, koja se na TikToku predstavlja kao "Lacheregia", ispričala je kako je na ulici naišla na nepoznatu ženu koja je tražila hitnu finansijsku pomoć, i kako je, verujući njenoj priči, dala sve što je imala. Iako je tek kada je bilo kasno ukapirala da je prevarena, odlučila je da priču podeli javno, shvativši pritom da nije jedina kojoj se ovako nešto dogodilo.

"I sada kreće priča kako da budete prevareni za samo četiri hiljade. Šalim se, ja sam bila prevarena, tako da vi ne morate", započela je ona, uvodeći pratioce u situaciju koja joj je pokvarila dan.

tiktokerka Foto: Printscreen TikTok

"Tvrdila je da je trudna i da joj se pokvario auto"

Prema njenim rečima, na ulici joj je trčeći prišla žena, sva znojava, te je odmah pomislila da joj nešto treba. Ali se ubrzo ispostavilo da je u pitanju mnogo više od obične pomoći - tražila je finansijsku pomoć.

"Žena je tvrdila da je trudna, da nosi malo dete i da joj se pokvario auto, treba da primi platu. Bukvalno tipičan scenario ono kako da vas neko nagovori da mu date pare, ali bukvalno. Mislila sam, možda je to istina, možda nije, ali u tom trenutku nisam mogla da ostanem ravnodušna", rekla je TikTokerka.

U trenutku se sažalila i iz novčanika izvukla dve novčanice po 2.000 dinara i predala ih ženi, verujući da će joj pare biti vraćene ubrzo.

"Predstavila se kao Jelena, grafički dizajner"

"U novčaniku sam imala samo četiri hiljade, dve novčanice po dve hiljade. Uzela sam jednu, a ona mi je tada rekla da joj treba još. U tom trenutku nisam bila sigurna da li je to normalno. Pomislila sam da, ako ti neko treba pare, biće zahvalan na onome što mu daš. Ipak, izvukla sam i drugu i dala joj, a ona je rekla: 'Važi, hvala ti puno.'", navela je devojka pa dodala:

"Dala mi je lične podatke i predstavila se kao Jelena, grafički dizajner. Rekla je da ide po platu i da će za sat vremena proći tim istim pokvarenim kolima i doneti mi novac. U tom trenutku nisam shvatila da nešto ne štima".

"Zvala sam je deset puta, niko se nije javljao"

Međutim, obećanje nije ispunila. Kada je prošlo par sati, devojka je pokušala da kontaktira ženu, zvala je deset puta, ali bezuspešno.

"Zvala sam je deset puta, niko se nije javljao. Tada sam shvatila da ja svoje pare videti neću", kaže ona, dodajući da je čak i policija rekla da je novac 'dobrovoljno dat' i da malo toga mogu da učine.

Foto: Shutterstock

"Juče mi je ista žena prišla kod Đeram pijace"

Svojim iskustvom upozorila je sve da budu oprezni kada im nepoznata osoba priđe sa hitnom pričom i traži gotovinu.

Mnogi pratioci su u komentarima odmah prepoznali obrazac i istakli da se prevara ponavlja već godinama.

"Juče mi je ista žena prišla kod Đeram pijace, hvala Bogu što sam videla priču na TikToku pa sam je odmah oterala", "Ja sam dala 1.000 i čekam je opet. Imam scenario za nju", "Ista priča, pre 2–3 godine. Žena je trudna ko zna koliko godina", "Ovo isto je ispričala još jedna devojka", pisali su oni.

Kurir.rs/Blic