Slušaj vest

Barska pruga kod Ražane osposobljena je večeras za saobraćaj, nakon jučerašnjeg iskliznuća dve cisterne sa dizelom.

Železnički saobraćaj na delu barske pruge kod Ražane ponovo je uspostavljen večeras, nakon što su juče iz kompozicije teretnog voza iskliznule i prevrnule se dve cisterne, iz kojih se izlilo dizel gorivo, saopštila je "Infrastruktura železnice Srbije".

Taj deo pruge osposobljen je za dizel vuču i smanjenu brzinu vozova, a pruga je otvorena za saobraćaj u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije.

U dužini od dvesta metara izvršena je zamena kolosečnih i skretničkih pragova, dve šine i kolosečnog pribora, a obavljeno je i ručno regulisanje koloseka. Tokom prethodne noći, za saobraćaj su osposobljena i elektrotehnička postrojenja.

"Prilikom iskliznuća dve cisterne bilo je oštećeno oko 70 drvenih kolosečnih i skretničkih pragova, kao i dve šine ukupne dužine od oko pedeset metara. Takođe, bio je oštećen i jedan stub kontaktne mreže. Na terenu je tokom današnjeg dana bilo angažovano oko tridesetak radnika Infrastrukture železnice Srbije iz organizacionih delova u Valjevu i Užicu, kao i dve teške motorne drezine, zatim po dva vagona i kamiona i jedan bager", navodi se u saopštenju.