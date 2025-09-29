Slušaj vest

Kohlearn implant, odnosno "bioničko uvo" namenjeno je prvenstveno deci rođenoj sa teškim oštećenjem sluha ili onima koji su sluh kasnije izgubili. Šta tačno rade ovi implanti, zašto je rano otkrivanje kroz novorođenački skrining presudno i kada je pravo vreme za ugradnju da bi dete što brže progovorilo i sustiglo vršnjake, tema je o kojoj je bilo reči u jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija".

Vanja Tot: Kako je saznala da njeno dete ima oštećen sluh?

Vanja Tot podelila je iskustvo svog deteta kojem je sa malo više od tri godine ugrađen kohlearni implant.

- Saznali smo kada je ćerka napunila oko godinu dana. Primetili smo da loše reaguje na zvuk, dok spava ili slično. Odlučili smo da krenemo u ispitivanje i tada smo saznali da se nešto dešava i da ima teško obostrano oštećenje sluha. Doktori su nam predložili da ugradimo kohlearni implant - započela je Vanja.

Kaže da nakon ugradnje implanta nisu odmah primetili veliku promenu.

- U početku nismo primetili nikakvu promenu. Sama operacija i uključenje je malo potrajalo, kada se implant uključi, ide period pojačavanja zvuka i čuje se bolje i bolje. Potrajalo je sigurno preko godinu dana da stane na svoje noge po pitanju sluha. Zaista smo sada zadovoljni, i dalje nije idealno kako bi mi voleli da bude kao roditelji, ali značajno bolje čuje.

Vanja kaže da njena ćerka danas sa 8 godina normalno funkcioniše, ide u školu i redovno prati nastavu.

- Kada smo saznali da ne čuje imala je manje od dve godine, ugrađen joj je implant sa tri ipo godine, a sada ima 8. Krenula je redovno u školu, nismo imali porblema, osim sa stranim jezikom. Njoj treba posvetiti malo više truda kada je u pitanju samo učenje, ali nemamo velike poteškoće.

Dr Saša Milićević, pedijatar, gostujući u studiju Kurir televizije nadovezao se na Vanjino iskustvo i istakao koliko je važno na vreme primetiti znakove koji ukazuju da dete može imati problem sa sluhom.

- Važno je da roditelji na vreme primete ako deca ne reaguju na iznenadan zvuk, nema treptaja ili ne krenu da plaču. To bi moglo da ukaže na to da dete ima određeno oštećenje uha. Takođe, ako je neko imao česte upale uha, može da dođe do oštećenja.

Govorio je i o važnosti ranog skrininga dostupnog u porodilištima.

- Rani skirninig u porodilištima pokazuje da li postoji neko oštećenje sluha. To ne mora da bude veliko oštećenje, ali je ono što pomaže roditeljima. Značajno je da se ne gubi vreme. Ukoliko ne postoji nijedan drugi način da se koriguje sluh, onda se rade kohlearni implanti. To je veliki napredak, rade ORL specijalisti i u pitanju je značajna metoda. Efekat se ne dobija odmah, potrebno je vreme da se dete adaptira, ali rezultati su fantastični.

Neuralink - moždan čip kompanije Ilona Maska

U program se uključio i dr Tihomir Ilić, neurolog, koji je govorio o moždanom čipu neuralinku kompanije Ilona Maska. Ostvaren je prvi talas testiranja uređaja za povezivanje mozga i kompjutera, a Ilić kaže da su za to bile potrebne velike investicije.

- Većina stručnjaka smatra da je to revolucionarni pristup. Time se uspeva dobiti povezivanje između mozga čoveka i računara. Prvi pokušaji implantacije su kod ljudi koji su nepotrebni i kod kojih e pokupava obezbediti zamena za pokret ili reč. Čita njihove misli i prevodi u govor. Iza ovoga stoji dublja priča koju javnost očekuje, a to je da će neuralink povezati mozak ljudi sa veštačkom inteligencijom.

