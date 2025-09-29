Slušaj vest

U našim zdravstvenim ustanovama od početka septembra, prema zvaničnim podacima, sve je više zaraženihkoronavirusom.

Malaksalost, blaga temperatura, začepljen nos, bol i peckanje u grlu,simptomi su korona virusa koji je, sa početkom školske godine i povratkom građana sa godišnjih odmora, počeo da se širi.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", registrovano je oko stotinak slučajeva sa blagim manifestacijama i taj broj je znatno manji u odnosu na isti period minule godine.

Da se virus širi i u drugim državama pišu i regionalni mediji, a u Velikoj Britaniji je došlo do porasta broja zaraženih kao i hospitalizacija zbog pojave novih sojeva.

Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva podstiče one koji ispunjavaju uslove da rezervišu besplatnu vakcinaciju u nastojanju da ograniče očekivani porast broja zaraženih ove zime, piše Večernji hr.

Pojavio se novi soj koronavirusa Foto: Shutterstock

Novi soj koronavirusa nazvan "Stratus", s varijantama "XFG" i "XFG.3", cirkuliše u Ujedinjenom Kraljevstvu, pri čemu "XFG.3" čini značajan udeo slučajeva.

Mutacija virusa

Varijanta "Stratus" povezana je s jedinstvenim simptomom promuklosti glasa. Stručnjaci iz Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) i Svetske zdravstvene organizacije (SZO) prate varijante, navodeći da je virusna mutacija normalna.

- Stope zaraze uvek rastu zbog jednog od tri razloga - kaže Pol Hanter, profesor medicine na Univerzitetu East Anglia.

- Ili je imunitet na koronavirus među stanovništvom pao, širi se nova i zaraznija varijanta, ili se ponašanje promenilo na način koji povećava rizik od izloženosti virusu - objašnjava on.

Sva tri faktora trenutno su u određenoj meri prisutna. "Stratus" je takođe odgovoran za preko 60 odsto slučajeva kovida u svetu, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji.

- Postao je dominantan jer je zarazniji (sposoban do određene mere da zaobiđe postojeći imunitet) od prethodnih varijanti - objašnjava profesor Hanter i nastavlja:

- Ali njegova relativna prednost u rastu je samo oko 31 odsto, što nije puno u poređenju s mnogim prethodnim varijantama.

Za poređenje, varijanta "Omicron", koja je izazvala haos kada je zahvatila svet krajem 2021. godine imala je prednost u rastu od oko 200 odsto kada se pojavila.

Iako su kovid infekcije sada asimptomatske kod mnogih ljudi, postoje izveštai da "XFG" infekcija može izazvati promukao ili hrapav glas. Ostali uobičajeni simptomi su i dalje kašalj, temperatura i promjena ukusa ili mirisa.

- Takođe, adenovirusi gotovo su podjednako česti u laboratorijskim testovima i zaista izazivaju promuklost - dodaje Hanter.