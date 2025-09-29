Vozači se pozivaju da obrate pažnju na brzinu i odstojanje zbog kiše i mokrih kolovoza i otežane vidljivosti, saopštio je jutros auto-moto savez Srbije (AMSS).
stanje na putevima
AMSS: Vozači, pažljivo zbog mokrih kolovoza i slabije vidljivosti
Slušaj vest
Povećan je intenzitet saobraćaja, uobičajeno za prvi radni dan u nedelji, a i zbog kiše mnogi se odlučuju da idu sopstvenim prevozom.
Nema zadržavanja na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata, Šid jedan sat, Kelebija jedan sat.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši