Povećan je intenzitet saobraćaja, uobičajeno za prvi radni dan u nedelji, a i zbog kiše mnogi se odlučuju da idu sopstvenim prevozom.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata, Šid jedan sat, Kelebija jedan sat.

