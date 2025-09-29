Slušaj vest

Zimske gume na vozilima zakonska su obaveza koja čeka vozačeod 1. novembra. Sva vozila na četiri točka moraju da imaju postavljenu zimsku opremudo 1. aprila. Građanima je ostalo još oko mesec dana da pripreme svoje automobile, a kazne za one koji to ne učine mogu iznositi i do 800.000 dinara. O ovoj temi za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je autoservisere Đorđe Šljukiće.

Đorđe Šljukić je objasnio:

- Zimske gume nisu obavezne samo zbog kazne, zimske gume su obavezne zbog bezbednosti u saobraćaju, to je najbitnije. Šta je bitno? Bitna je razlika između zimskih guma i letnjih guma, ono što mi vidimo, a to je šara, ali ni šara nije najbitnija.

On je naglasio ključnu razliku:

- Najbitnija razlika je u smesi gume. Smesa zimske gume je mnogo mekša, vidite, kad je pipnete, ona je mnogo mekša od letnje gume. Na niskim temperaturama se ponaša bolje od letnje gume. Ovo trenutno vreme još uvek odgovara letnjim gumama, ali čim temperatura padne ispod 7 stepeni, zimska guma se mnogo bolje ponaša, neovisno od toga da li je led, da li je sneg, ima mnogo kraći zaustavni put, što je najbitnije, što nam može spasiti glavu u krajnjem slučaju u nekoj situaciji.

Na pitanje o kaznama, Šljukić je rekao:

- Poenta je da ljudi shvate da zimsku gumu stavljaju prvenstveno zbog sebe, a ne zbog kazne. Što budemo svesniji da zimsku gumu stavljamo zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, to će nam nekako ući u rutinu i nećemo razmišljati o tome kao o potencijalnoj kazni, nego o tome da mi jednostavno budemo sigurni i bezbedni u našem vozilu.

