Udruženje potrošača "Efektiva" tvrdi da se u Beogradu mođe kupiti vozačka dozvola i to za 250 evra!

Oni su u objavi na Instagramu objasnili kako to funkcioniše.

- Polaznik prođe obuku od 40 časova vožnje, koja je prilično lošija, u odnosu na standard obuke za vozača automobila. Nakon toga sledi polaganje testova, pa vožnje. Na polaganju vožnje, većina polaznika padne prvi put. Kao uteha, saopšti im se da postoji brža opcija, tj. da se plati 250 evra, što garantuje uspešno polaganje vožnje u sledećem pokušaju - navodi "Efektiva".

U objavi se dodaje da se polazniku saopštava da mu je ta varijanta bolja, jer svakako se može desiti da padne 5 puta, što će ga takođe koštati 250 evra.

- Dakle, ovako se spasi stresa i uštedi vreme. Verovatno je to razlog zašto na ulicama imamo toliko vozača koji ne znaju u koju traku treba da se uključe, kada ulaze na glavni put, kako da se isparkiraju, a da ne zauzmu dve kolovozne trake ili ko gde ima prednost (kružni tok kao nerešiva enigma) - ističe ovo udruženje.

Naglašavaju da su takvi vozači opasni za sebe, za druge, za imovinu, za društvo.

