Slušaj vest

Prava drama odigrala se jutros u OŠ "Jovan Popović" u Sremskoj Mitrovici, kada je stigla dojava da učenik sedmog razreda planira da u školu unese hladno oružje.

Direktor škole je odmah obavestio nadležnog školskog policajca, a ubrzo su stigle i ekipe MUP-a, koje su reagovale u najkraćem roku. Preduzete su sve mere bezbednosti, a učenik je – priveden!

- Škola danas radi redovno, nema mesta panici i tako će biti i ubuduće. Bezbednost učenika i nastavnika je prioritet - navodi se u saopštenju škole.

Nezvanično, reč je o dečaku (13) koji je svojim vršnjacima navodno pretio da će u školu doneti nož. Njegova pretnja odmah je uzeta ozbiljno i nadležni organi su reagovali bez odlaganja.

Roditeljima je upućen apel da ostanu smireni, a škola je poručila da će i ubuduće na svaku sumnjivu situaciju reagovati brzo i odlučno.

Ne propustiteHronikaPOLICIJA UHAPSILA OSUMNJIČENOG ZA NAPAD ISPRED ŠKOLE U RAKOVICI: Grupa napala učenika, primljen u bolnicu u teškom stanju
1744562742333.jpg
HronikaČUVAR UBIJEN, RANJENA NASTAVNICA I TROJE ĐAKA: Učenik UHAPŠEN! Detalji pucnjave u osnovnoj školi na Vračaru
untitled2.jpg
HronikaDEČAK (13) PRETIO SPISKOM ZA ODSTREL I MASAKROM KAO U "RIBNIKARU": Isplivali jezivi detalji o sedmaku iz OŠ na Novom Beogradu!
policija-3.jpg

BONUS VIDEO:

UČENIK NA NASTAVU DONEO PATRONE ZA VAZDUŠNU PUŠKU KOJE JE UZEO OD UJAKA: Drama u osnovnoj školi u Zemunu! Psiholog za Kurir: Ovo se mora prvo utvrditi! Izvor: Kurir televizija