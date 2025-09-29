Slušaj vest

U Srbiji se narednih dana očekuje sveže vreme naročito u četvrtak u petak kada će u jugozapadnim i južnim delovima zemlje padati i sneg koji će na visokim planinama formirati snežni pokrivač i do pola metra!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) danas najavljuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, dok će u utorak na jugozapadu, jugu i jugoistoku, a od četvrtka do subote i u ostalim krajevima biti mestimično sa kišom koja će preći u susnežicu i sneg.

Gde će pasti sneg u Srbiji Foto: screenshot Info Kop

Meteorolog Slobodan Sovilj kaže za Kurir da će jutarnje temperature biti između četiri i devet stepeni, a maksimalne od 16 do 21 stepen.

- Ove minimalne temperature jesu malo ispod proseka za ovo doba godine, međutim, druga polovina sedmice donosi još izraženije zahlađenje, a najhladniji dani biće četvrtak i petak. Najavljena promena vremena uslovljena je jakom ciklunskom aktivnošću u sredozemlju koje će u sredu uveče i četvrtak ujutru centralnoj Srbiji doneti obilne padavine, a na planinama i jak sneg - navodi Sovilj i najavljuje da se u većini predela ispod Save i Dunava očekuju padavine od 50 do 100 litara, što je u proseku ukupna mesečna oktobarska količina koja će pasti za 48 sati:

Gde će pasti sneg

Slobodan Sovilj o vremenskoj prognozi za početak oktobra Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

- Snežne padavine se 2. i 3. oktobra očekuju prvo u Tutinu, Novom Pazaru, raškoj oblasti, Novoj Varoši, Sjenici, zlatiborskom kraju i drugim planinama, a snežna granica se može spustiti i na 800 i 900 metara nadmorske visine. Očekuje se od 20 do 40 centimetara snega, a na visokim planinama preko 1.500 metara nadmorske visine može pasti i do pola metra snežnog pokrivača - naglašava Sovilj.

Ističe i da je su ovo ozbiljne količine padavina i da bi ovaj hladan prodor bio najintenzivniji za početak oktobra i jeseni u istoriji meteoroloških merenja iako ovo ne bi bio najraniji prvi sneg.

- 1995. 31. avgusta smo na Kopaoniku imali jedan centimetar snega, dok je 15. septembra 1976. u Sjenici palo tri centimetra - podseća meteorolog.

Na planinama će pasti i do pola metra snega Foto: Dado Đilas

Šok promena u drugoj polovini meseca

Inače, ova jaka oblačnost sa padavinama trebalo bi da traje do subote ujutru.