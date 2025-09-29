Slušaj vest

Na jednom vašaru, za svega 300 dinara, Jovana je kupila kutiju starih pisama.Nije ni slutila da će među starim kovertama pronaći priču dostojnu romana - priču o velikoj ljubavi, ali i o tužnom kraju jedne porodice.

Jovana voli da posećuje vašare. Među prašnjavim knjigama, starim gramofonskim pločama i rasparenim escajgom, pažnju joj je privukla gomilica sa uredno složenim pismima, vezana tankom trakom.

Kupila ih je gotovo instinktivno, ne sluteći da će time otkriti jednu veliku ljubavnu priču, ali i životnu tragediju dostojnu najpotresnijeg romana.

Jovana je pisma kupila za svega 300 dinara Foto: Tiktok Printscreen/jovanakuzm

Na svom TikTok profilu ona je podelila otkriće:

- Ljudi, pomozite da pronađemo ljude kojima pripadaju pisma. U pitanju su Marija iz Beograda i Dobrivoje iz Švedske, 1966/67. godina ili bar njihovi potomci. Ne mogu da verujem da je neko tek tako bacio ovako dragocenu uspomenu - napisala je ona na nalogu "jovanakuzm".

Već u sledećem videu otkrila je detalje - pisma su razmenjivali dr. Dobrivoje Aleksandrović i Marija Nikolić iz Beograda.

Odbrojavajući dane do njegovog dolaska iz Švedske napisali su ukupno čak 136 pisama. Jovana je tada pomislila da su ostali zajedno i osnovali porodicu.

Marija i Dobrivoje razmenili su 136 pisama Foto: Tiktok Printscreen/jovanakuzm

- Pisma su iz 66/67 godine, on je dr Dobrivoje Aleksandrović, a ona Marija Nikolić iz Beograda. Ima 136 pisama. Odbrojavali su dane da dođe iz Švedske u Beograd, i verujem da su na kraju i ostali zajedno jer su na jednom mestu i njena pisma upućena njemu i njegova njoj - napisala je ona i dodala:

- Vidi se da godinama niko nije pisma otvarao, jer je sve na svom mestu, a imala sam sreću da nađem i dve fotografije - i to jednu njegovu i jednu njenu. Mislim da je ona tada bila u ranim dvadesetim, tako da možda postoji sanša da je još uvek živa. Koliko sam shvatila, rođena je 23. marta. Pročitala sam tek nekoliko pisama da bi shvatila ko su zapravo oni. Pomozite, delite da vidi što više ljudi. Ovo je vredna uspomena, žao mi je da tek tako ostane bačena - rekla je.

Jovana se nadala da će naći rođake Dobrivoja i Marije Foto: Tiktok Printscreen/jovanakuzm

Nažalost, treći video doneo je užasan rasplet.

Jovana je objavila da je došla do saznanja da su se Marija i Dobrivoje zaista venčali, da su 1971. godine dobili ćerku Vesnu i da je Marija doživela duboku starost.

Ali, kraj priče bio je tragičan.

- Marija se udala za Dobrivoja i 1971. su dobili ćerku Vesnu. Marija je dočekala duboku starost, ali Vesna je okončala život i njoj i sebi... - objasnila je i dodala da je tužna zbog takvog kraja priče, ali da je sasvim slučajno pored pisama pronašla i album sa Vesninim slikama kad je bila mala i to joj je donelo nekakvu utehu. Mala Vesna bila je bezbrižna i nasmejana.

- Na slikama se videlo da su bili srećna porodica i da su lepo živeli...

Dobrivoje i Marija dobili su ćerku Vesnu i delovali su srećno na fotografijama Foto: Tiktok Printscreen/jovanakuzm

Jovana je podelila i novinski članak iz jula 2024. godine u kojem se samo dala naslutiti tragedija.

"Teška porodična drama otkrivena je sinoć na Voždovcu, kada je, prvo, u porodičnoj kući pronađeno telo Marije A. (93), a neki sat kasnije i njene ćerke Vesne A. (53) na Vračaru", navodi se u članku i dodaje:

"Sumnja se da je reč o zločinu i da je ćerka ubila majku, a potom izvršila samoubistvo. Da li će ove pretpostavke biti i dokazane znaće se posle obavljene obdukcije obe žene, a istragu o ovom slučaju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Prema nezvaničnim saznanjima pored Marije A. je zatečeno oproštajno pismo, koje je, navodno, napisala Vesna.

- Neke indicije govore da je starica bila mrtva nekoliko dana pre nego što je pronađena - navodio je sagovornik blizak istrazi.

Pored ubijene Marije nađena je kesa, ali i pismo Foto: Petar Aleksić

Tragedija je, inače, kako se navodi, otkrivena slučajno, kada je jedna od komšinica,koja je bila zabrinuta jer nije videla Vesnu nekoliko dana, provirila kroz prozor i ugledala Mariju kakao leži na podu, odnosno njene noge. Pozvala je Hitnu pomoć, misleći da je starici pozlilo.

Navodno, dok je čekala da stignu lekari, neprestano je zvala Marijinu ćerku Vesnu, ali joj se ova nije javljala na mobilni telefon. Druge komšije pričaju da je, inače, mlađa žena često šetala pse u ovom delu Voždovca.

Doktori Hitne pomoći, koji su stigli na mesto događaja, konstatovali su smrt starice, ali i čudne predmete oko njenog tela. Pominje se kesa, ali i pismo. Na obdukciji će biti utvrđeno da li je Marija ugušena, a veštačenje ostalih tragova pokazaće da li je to učinjeno pronađenom kesom.

- Starica jedno vreme nije ni izlazila iz kuće, bila je slabo pokretna - navodile su komšije:

- Svi smo pomagali, koliko smo mogli. Imala je psa, koji je boravio u kući, osim poslednja dva dana. Viđali smo ga po dvorištu. Mislili smo da je Vesna otišla do vikendice, a onda smo čuli da je i ona pronađena mrtva, na Vračaru.

Telo Vesne A. zatečeno je u jednom stanu u Nevesinjskoj ulici. Policija je na pomenutu adresu otišla posle otkrića da je ona, zapravo, tamo živela izvesno vreme. Provalili su u stan i zatekli je mrtvu. Prema nepotvrđenim informacijama, ona se obesila.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Gotovo istovrmeno započet je uviđaj na obe adrese, kojem su prisustvovali i zamenici Višeg javnog tužioca (VJT) u Beogradu. Tela su, po njihovom nalogu, poslata u Institut za sudsku medicinu, gde je trebalo da se tačno utvrdi na koji su način preminule.

Priča o Mariji i Dobrivoju podseća da ljubavna pisma nisu samo sećanja na srećne dane, već i nemi svedoci života sa svim njegovim radostima, al i tragedijama. Sudbina je htela da njihova nežna prepiska, zapisana pre gotovo šest decenija, ispliva iz zaborava i još jednom podseti koliko su i ljubav i bol duboko ljudski i nerazdvojni.