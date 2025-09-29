jeftino mu se obilo o glavu

Neuobičajena i, blago rečeno, zastrašujuća situacija pojavila se na popularnom forumu Reddit/AskSerbia, gde je jedan korisnik zatražio pomoć zbog katastrofalne gradnje: njegovo nadograđeno predsoblje počelo je doslovno da se odvaja od kuće.

- Naime, nadogradili smo na postojeću kuću predsoblje i tu smo premestili ulaz (radio je lokalni majstor) i posle par godina celo to predsoblje je počelo da se odvaja, do toga da smo ove godine došli da se vidi nebo i komšija - napisao je zbunjeni vlasnik.

Ljudi u neverici

Ono što je izazvalo lavinu neverice i smeha, ali i zabrinutosti, jeste predlog majstora koji je radove izvodio.

- Majstor koji je to radio kaže da se potkopa temelj, i da ovo što se odvojilo popuni pur penom, što je samo privremeno rešenje - prepričao je korisnik.

Komentari na ovu preporuku nisu izostali. Mnogi su se šalili na račun "stručnjaka": "Majstor ti rekao da spojiš kuću pur penom HAHAHAHHA", "Majstor koji je ovo radio može jedino da volontira da pridržava zid u slobodno vreme" i "Još predložio da zalepe pur penom... bože sačuvaj evo još ne verujem šta sam pročitala".

Foto: Reddit Printscreen

Osnovne greške u gradnji

Korisnik je objasnio da je problem nastao jer nikakvi stubovi nisu rađeni, niti je gvožđem vezivano za kuću, što su iskusniji komentatori odmah prepoznali kao kobnu grešku.

- Nikakvi stubovi nisu rađeni, niti je gvožđem vezivano za kuću (sada znamo da je greška, ali tada kad se radilo je rečeno da neće to nigde) - naveo je.

Stručniji komentari naglasili su da je do odvajanja najverovatnije došlo zbog loše utabanog zemljišta ispod nadograđenog dela, usled čega se teren slegnuo i povukao zid.

Većina komentatora sa građevinskim iskustvom ili znanjem složila se da je situacija previše ozbiljna za bilo kakva privremena rešenja.

- Viđao sam pucanje zida po uglovima ali nikada nešto ovako, pa tačno da mi je neko pričao ne bih mu verovao - navodi se u jednom od komentara, dok su drugi bili direktni:

Foto: Reddit Printscreen

"Cela nadogradnja mora da se sruši... To nije bezbedno za život", "Srušiti, dok neko nije poginuo! (ne daj bože)... Nije ankerisano za postojeći objekat, zemljište nema mrtvu ploču i verovatno teren nije nabit dovoljno, pa se vremenom slegao! Samim tim je i povukao deo koji je zidan!", "Mora temelj, a ne možeš da podmetneš temelj pod zidove", "Počeo da se odvaja? Tvoj nadograđeni deo se odavno separatisao, samolegalizovao, ima novi broj parcele i šupu sa susednom kućom. Ne znam kako ste ga isušili posle nedavnih pljuskova. Mani se lokalnih majstora i angažuj stručno lice", bili su samo neki od komentara.

Dakle, iako je korisnik tražio "jeftino, a trajno rešenje", većina saveta ukazuje da se jedino trajno rešenje krije u rušenju, postavljanju stabilnog temelja sa armaturom vezanom za postojeći objekat, i ponovnoj izgradnji predsoblja.

Svoje utiske možete ostaviti u komentarima

Kurir.rs/Telegraf/Reddit Srbija

