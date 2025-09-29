Slušaj vest

Obeležava se Svetski dan srca. Koliko ozbiljno shvatamo užasnu statistiku prema kojoj kardiovaskularne bolesti u Srbiji svake godine odnesu više od 56.000 hiljada života? Ove godine Svetski dan srca obeležava se pod sloganom „Ne propusti ni jedan otkucaj".

Dr Petar Borović, kardiolog govorio je o zdravlju srca u emisiji "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji.

366443_250929.01_07_04_22.Still001.jpg
Petar Borović Foto: Kurir Televizija

Srce je najugroženije u ranim časovima

- Pre sedamdeset godina bili smo veoma zdrava nacija. Srce je takvo kakvo živimo. Živimo pod stresom. Ne može srce da se nama prilagođava. Ljudi moraju da jedu dosta povrća, ako su nervozni moraju da jedu kuvanu pšenicu. Srce ima problem ujutru. Ja uvek kažem da srce pati ujutru, krv je gusta i treba joj razređenje. Sobna temperature jedne čaše vode ujutru je ključ. Ako želimo da budemo u dobroj fromi, trebamo popiti vodu sa limunom ujutru. Šoljica kafe izbaci sedam puta više vode.

Mladi stradaju zbog manjka fizičke aktivnosti

Borović ističe da je ključ zdravog srca fizička aktivnost:

- Naš narod je pametan i zdrav, ali treba mu se obratiti. Izgubimo mnogo ljudi godišnje, a stradaju sve više mladi ljudi. Ne kreću se dovoljno, ne bave se fizičkom aktivnošću. Ljudi moraju da šetaju, ako su aktivni, bolje će spavati i u krvim sudovima se stvaraju tada specijalne materije da ne dođe do ugruška krvi - kaže Borović i dodaje:

- Takođe, ljudi treba da čine dobra dela, tada se nagomilan stres otkloni. Stres mora da otklonimo fizičkom aktivnošću. Postoje dva tipa stresa: Eustres - kada je srcu prijatno i lepo, a drugi stres je loš ali ga možemo kontrolisati. Jedan dan odmora nedeljno mora svaki čovek da ima. Izađite u prirodu, budite sa porodicom. Ženama savetujemo da moraju da se odmore. Ne mora ručak tog dana biti spremljen, slušajte muziku, napravite kupku. 

Borović otkrio tajnu dugovečnosti: Ovaj napitak vam može spasiti život, a samo jedna žitarica dovoljna je da uklonite stres zauvek! Izvor: Kurir televizija

Trećina svetske populacije ne može da priušti zdravu ishranu, a voće i povrće ostaju luksuz za mnoge, o čemu je Borović i govorio:

- Ne nasedajte na marketinške trikove. Ono što jedemo je ključ. Zdrava hrana ima svojih prednosti. Već sam napomenuo, da se stres otklanja žitom. Ko ima problem sa kosom, kome kosa nije kvalitetna, treba da doda bundevu u hranu, a možete i četiri dana jesti žito i kosa će biti zdrava. Alkohol je ćelijski otrov, uništava srce, jetru. Preventiva je najbolja stvar na svetu: Kada bi ljudi prihvatili preventivu, 80% kardiovaskularnih oboljenja bi se uklonilo.  Čovek kada izađe od lekara, ne zna ni šta mu je doktor rekao.

