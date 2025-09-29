Slušaj vest

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski predvodila je državnu ceremoniju polaganja venaca povodom obeležavanja godišnjice pogibije majora Milana Tepića i poručila da je Srbija večito zahvalna svom heroju čija žrtva predstavlja moralni zavet celom narodu.

- Kao što je knez Lazar u Kosovskom boju dobio carsku krunu u srpskom pamćenju, tako je i major Milan Tepić, poginuvši 1991. godine u Bjelovaru, ostao major na zemlji, a general na nebu. On je svoju sudbinu svrstao uz Lazara, Sinđelića, Karađorđa i sve vitezove srpske istorije - istakla je ministar, a saopštilo je resorno ministarstvo.

Ona je podsetila da on u svom podvigu nije bio sam, jer je sa njim ostao i vojnik Stojadin Mirković, te naglasila da Srbija nikada ne sme zaboraviti ni njegovu žrtvu.

Milice Đurđević Stamenkovski sa porodicom heroja Milana Tepića Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Srpski heroj

- Major Milan Tepić je ime za moral, plemenitost, požrtvovanje i patriotizam. Njegovo delo mora biti upisano u naše nacionalne čitanke, kao što deca uče o Sinđeliću, da bi i buduće generacije znale ko su im bili preci, jer bez tog znanja nema ni svesti o sadašnjosti ni vizije budućnosti - poručila je ministar i predsednik Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Đurđević Stamenkovski.

Ministar je istakla da Srbija neće dozvoliti da drugi pišu našu istoriju i da kultura sećanja, negovanje spomenika i sećanje na heroje ostaju trajna obaveza države i naroda.

Milica Đurđević Stamenkovski na obeležavanju godišnjice pogibije majora Milana Tepića Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

- Milane, Stojadine i svi srpski sinovi koji ste dali život za otadžbinu - večna vam slava i hvala. Srpski narod nikada neće zaboraviti vaše žrtve. Živela Srbija - poručila je ministar.