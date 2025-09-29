Slušaj vest

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski predvodila je državnu ceremoniju polaganja venaca povodom obeležavanja godišnjice pogibije majora Milana Tepića i poručila da je Srbija večito zahvalna svom heroju čija žrtva predstavlja moralni zavet celom narodu.

- Kao što je knez Lazar u Kosovskom boju dobio carsku krunu u srpskom pamćenju, tako je i major Milan Tepić, poginuvši 1991. godine u Bjelovaru, ostao major na zemlji, a general na nebu. On je svoju sudbinu svrstao uz Lazara, Sinđelića, Karađorđa i sve vitezove srpske istorije - istakla je ministar, a saopštilo je resorno ministarstvo.

Ona je podsetila da on u svom podvigu nije bio sam, jer je sa njim ostao i vojnik Stojadin Mirković, te naglasila da Srbija nikada ne sme zaboraviti ni njegovu žrtvu.

Milice Đurđević Stamenkovski sa porodicom heroja Milana Tepića
Milice Đurđević Stamenkovski sa porodicom heroja Milana Tepića Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Srpski heroj

- Major Milan Tepić je ime za moral, plemenitost, požrtvovanje i patriotizam. Njegovo delo mora biti upisano u naše nacionalne čitanke, kao što deca uče o Sinđeliću, da bi i buduće generacije znale ko su im bili preci, jer bez tog znanja nema ni svesti o sadašnjosti ni vizije budućnosti - poručila je ministar i predsednik Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Đurđević Stamenkovski.

Ministar je istakla da Srbija neće dozvoliti da drugi pišu našu istoriju i da kultura sećanja, negovanje spomenika i sećanje na heroje ostaju trajna obaveza države i naroda.

Milica Đurđević Stamenkovski na obeležavanju godišnjice pogibije majora Milana Tepića Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

- Milane, Stojadine i svi srpski sinovi koji ste dali život za otadžbinu - večna vam slava i hvala. Srpski narod nikada neće zaboraviti vaše žrtve. Živela Srbija - poručila je ministar.

Ministarka je ćerki Milana Tepića uručila boračku spomenicu posthumno.

