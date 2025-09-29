Slušaj vest

Godinama hoda kilometrima do pijace kako bi prodajom sitnica prehranila sebe i bolesnog sina – sada će 78-godišnja baka Dica, zahvaljujući pomoći dobrih ljudi, prvi put biti uređena soba u kojoj živi.

Poznati humanitarac Marko Nikolić iz Vranja, koji je preko leta posetio ovu hrabru ženu koja ne skida osmeh s lica i odneo joj hranu i novac, potvrdio je za Kurir da ove nedelje počinje sređivanje njene prostorije.

- Kada sam prvi put posetio baka Dicu obećali smo joj da ćemo joj srediti sobu u kojoj boravi. Baka se drži, dobro je - kratko je rekao Nikolić.

Marko Nikolić pomogao baka Dici Foto: PrintscreenInstagram/ Marko Nikolić

Podsetimo, priča o ovoj hrabroj ženi koju život nije mazio rasplakala je pola Srbije.

Pešači po kiši, suncu, vetru

- Baka Dica je simbol snage i izdržljivosti. Uprkos svojim godinama i teškoćama, ona ne odustaje. Bez obzira na kiše, vetrove ili temperature od 30-40 stepeni, ništa joj ne predstavlja problem da bi zaradila za život. Svakog dana, sa neverovatnom upornošću, prelazi kilometre da bi prodavala stvari na pijaci u Kruševcu. Njena ljubav i posvećenost svom sinu, koji je bolestan zbog rata, čine je pravim herojem - kazao je tadaNikolić za Kurir.

Baka Dica teško živi i zarađuje da bi pomogla bolesnom sinu Foto: PrintscreenInstagram/ Marko Nikolić