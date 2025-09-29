Slušaj vest

Devojka Nađa Krstev doživela je pre nekoliko dana neprijatno iskustvo na aerodromu u Nišu! Ona je pre samog poletanja rešila da napusti avion kompanije Rajaner.

U video-snimku na Tiktoku ispričala je šta se desilo i šta je prelomilo da donese takvu odluku.

- Da li znate šta mi se upravo desilo po prvi put u životu? Bila sam spremna da poletim iz Niša za Beč avio-kompanijom Rajaner, I stigao mi je mejl da će let kasniti nekih sat vremena, što je normalno kad su letovi oko 10 uveče. Malo sam i računala da će svakako da kasni. I kada smo stigli tamo, bila su dva aviona na aerodromu, jedan za Maltu, jedan za Beč, i ovaj za Maltu je pre nas poletio, iako je i on kasnio, i ovaj za Beč je čekao tamo, znači nije na pisti bio, nego na onom drugom delu, kao na parkingu ili šta već - prisetila se Nađa.

Kaže da je njihov avion čekao još pola sata nakon što je avion za Maltu poleteo.

- U tih pola sata pilot je 4-5 puta ugasio avion skroz, znači onako bez struje, bez ičega i to mi se prvi put dešava. Ljudi su se već bili malo uspaničili, pitali su stjuardese šta se dešava. Oni su bili opušteni, nisu smatrali da je bilo koji veći problem ili bilo šta slično - navela je ova devojka.

Stjuaredese su rekle da je to normalna procedura i da je sve u redu.

- U međuvremenu, nakon 4-5 puta gašenja aviona, jedan par se uspaničio i devojka je rekla da želi da izađe napolje. Meni to i dalje nije bilo, da kažem, crveno svetlo. Ja sam i dalje ostala u avionu i njima su se pridružile još dve do tri osobe i krenule su tamo ka izlazu da izađu - ispričala je Nađa.

Dok su oni pričali sa stjuardesama, javio se pilot.

- Javio se pilot na onaj spiker I rekao je: "Nismo mogli da poletimo. Imali smo malih tehničkih poteškoća. Nadam se da će sad sve biti u redu. Možemo poleteti za nekih 10 minuta." E to je već za mene bio dovoljno dobar razlog da ja ustanem i da izađem iz aviona. Od možda 100 putnika. Nas petoro je izašlo. Ja sam u tom trenutku osećala da treba da izađem jer jednostavno ne želim da pilot bude u fazonu: "Nadam se da će sve da bude okej". Želim da budeš 150% siguran da je apsolutno sve u redu sa avionom - istakla je ona.

Dodala je da je prvi put imala ovakvo iskustvo u avionu.

- Veliki sam paničar za to, ali gledam uglavnom da ostanem smirena, ali nakon tako neke izjave jednostavno biram i slušam svoju intuiciju - naglasila je Nađa.