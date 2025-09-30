Slušaj vest

Poljski WC je obično mesto koje svi zaobilaze, ali jedan je postao prava atrakcija! Jedan majstor otkrio je da je dobio neobičan zahtev - da neuglednu drvenu kućicu sredi kao luksuzno kupatilo.

Spolja sve izgleda isto - skromna, klimava vrata i daske koje škripe na vetru. Ali, kad se otvore - prizor potpuno neverovatan. Zidovi obloženi keramikom, nov lavabo i šolja. Izgleda kao da je iz najluksuznije vile milionera.

Majstor za 20 godina rada nije dobio ovakav zahtev Foto: Tik Tok Printscreen/ovojemajstor

- Ljudi, ovo mi se nije desilo za 20 godina rada. Čovek je tražio da u poljskom WC-u uradimo keramiku i da sredimo kupatilo. I - stvarno je ispalo fantazija! Evo, i komšija kad je video, tražio je isto kod njega - rekao je majstor kroz smeh.

Ljudi su sa oduševljenjem komentarisali ovu kreaciju:

"Napolju kanta, unutra dvorac!", "Pomislio sam da je čučavac, a unutra luksuz", "Ima li podno grejanje?", čudili su se ljudi.

Ovakav luksuz nema ni u sopstvenom stanu Foto: Tik Tok Printscreen/ovojemajstor

Ne sređuju ljudi samo poljske toalete. Jedan korisnik ispričao je da je njegov komšija pločicama popločao baštu kako ne bi prljao cipele.

"Moj komšija nije znao šta će sa parama, pa pločicama obložio baštu do paradajza, da ne prlja cipele. Kažu da su ga majstori odrali 15.000 evra", napisao je on.

Ljudi su se šalili i da bi u ovakvom toaletu moglo i da se prespava.

"Ovakav luksuz nemam ni u sopstvenom stanu", priznali su mnogi.