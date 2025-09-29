Slušaj vest

Sve češće smo svedoci vršnjačkog nasilja. Posebno zabrinjava što su i devojčice sve češći počinioci nasilja. Snimaju nasilje, dele ga po društvenim mrežama i tako dodatno šire strah i poniženje. Zašto dolazi do ovakvih situacija među vršnjacima, do juče drugarima? Šta preživljavaju porodice čija su deca preživela nasilje od svojih vršnjaka?

O ovim temama govorila je majka čije je dete prošlo tu situaciju i koja se svakodnevno susreće sa decom žrtvama nasilja, Stanka Pejović i psiholog Bojana Šlajmer.

Stanka Pejović Foto: Kurir Televizija

- Moja deca su davno završila osnovnu školu i problem vršnjačkog nasilja datira još iz tog vremena. Već tada su se pojavljivali znaci zlostavljanja u školi. Za to je na neki način kriva nastavnica, koja nije bila dobar pedagog i direktorka škole. Problemi su se dešavali jer direktorka nije obratila pažnju na njih. Prvog dana osnovne škole dečak je zarezao olovku i uboo mog sina u venu - kaže Pejović.

- Tada su me zvali u školu. Preko dvadeset roditelja je za tih osam godina ispisalo decu iz te škole, što ja mislim da je loše. Ja sam za to da se suočava sa problemom. Suočavanje je broj jedan i mislim da treba ukinuti promociju nasilja. Imam utisak da deca dolaze na ideju o nasilju, tako što gledaju nešto slično na televiziji. Deca su zavisna od gledanja rijaliti programa.

Greška roditelja u vaspitavanju

- Mi uvek pričamo da je ličnost neki socijalni fenomen. Porodica ima jako veliki utisak na razvoj svakog pojedinca, a mladi imaju potrebu za socijalnim pripadanjem. Međutim, deca sada uče preko socijalnih mreža. Često roditelj uči dete, da ono vrati ako ga neko udari, a onda dobije i nagradu. To su neke stvari koje utiče na građanje ličnost - kaže Šlajmer i objašnjava:

Bojana Šlajmer Foto: Kurir Televizija

- Detetom se zakonski smatraju osobe do 14 godina, a do 18 godine se svrstavaju u kategoriju maloletnih lica i zato uvek do neke 18 godine pričamo o poremećajima u ponašanju, jer se ličnost tada razvija. Međutim, dece treba krivično da bude odgovorno i pre 14 godine. Jer se događa da neko stariji može da utiče na maloletno lice da učini krivično delo i da svi postanu krivično neodgovorni. Potreban je neki poseban zakon, koji će nešto promeniti.

Pejović ističe da se mora priznati krivica, te da roditelji moraju bit svesni trenutnog stanja:

- Deca su kao male hijene. Onaj koji je zlostavljen i koji je žrtva nekog nasilja, dok ne uzvrati udarac, ne odustaje. Svi polaze od toga da "moje dete nije krivo". Ja nikada nisam štitila na takav način svoju decu. Da, bili ste u odeljenju koje je zadirkivalo nekoga, deo ste toga. Nije vaše da se priključujete ostalima, jer svi to rade. Nastavnicima su možda na neki način i vezane ruke. Uvedena je demokratija i sada svi vrlo dobro znaju svoja prava, a niko ne zna odgovornosti.

Horor prvog dana škole: Drug iz razreda uboo mog sina u venu! Šokantno svedočenje roditelja o vršnjačkom nasilju: Prosvetni radnici ne obraćaju pažnju! Izvor: Kurir televizija

