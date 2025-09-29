Slušaj vest

Ministarstvo prosvete najavilo je da će predložiti Vladi Srbije izmenu uslova za upis na budžet, tako da studentima bude omogućeno da ostvare pravo na budžetsko finansiranje i sa manje od trenutno potrebnih 48 ESPB bodova.

Iz resornog ministarstva podsećaju za Kurir da "zakon definiše da student mora u tekućoj godini ostvariti 48 ESPB da bi mogao da nastavi da se finansira iz budžeta ili da stekne uopšte to pravo ako je bio samofinansirajući".

Indeks i novac
Studenti u Srbiji ostvaruju budžet s 48 ESPB bodova Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić

Predlog Vladi

- Ministarstvo prosvete je svesno ograničenja u izvođenju nastave, organizacije i dinamike sprovođenja ispita i predložiće Vladi Srbije da se prihvati finansiranje školovanja svim studentima koji se rangiraju u okviru "budžetskih kvota", odnosno do broja studenata koji se ove školske godine školuju na teret budžeta. Rangiranje se vrši na osnovu broja ESPB bodova i uspeha - objašnjavaju iz ministarstva i dodaju:

- MP će preporučiti i VŠU na kojima postoji uslov za upis naredne godine studija za samofinansirajuće studente, razmotre mogućnost da ovaj uslov smanje, na osnovu analiza prolaznosti na ispitima, imajući u vidu da Zakon ne prepoznaje uslov za upis naredne godine studiranja, već to samostalno uređuju ustanove.

Budući brucoši polažu prijemne ispite u trci za indeks i upis na fakultet
