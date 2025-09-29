Ministarstvo prosvete upućuje predlog Vladi: Moguć upis na budžet i s manje bodova! Ovde su svi detalji
Ministarstvo prosvete najavilo je da će predložiti Vladi Srbije izmenu uslova za upis na budžet, tako da studentima bude omogućeno da ostvare pravo na budžetsko finansiranje i sa manje od trenutno potrebnih 48 ESPB bodova.
Iz resornog ministarstva podsećaju za Kurir da "zakon definiše da student mora u tekućoj godini ostvariti 48 ESPB da bi mogao da nastavi da se finansira iz budžeta ili da stekne uopšte to pravo ako je bio samofinansirajući".
Predlog Vladi
- Ministarstvo prosvete je svesno ograničenja u izvođenju nastave, organizacije i dinamike sprovođenja ispita i predložiće Vladi Srbije da se prihvati finansiranje školovanja svim studentima koji se rangiraju u okviru "budžetskih kvota", odnosno do broja studenata koji se ove školske godine školuju na teret budžeta. Rangiranje se vrši na osnovu broja ESPB bodova i uspeha - objašnjavaju iz ministarstva i dodaju:
- MP će preporučiti i VŠU na kojima postoji uslov za upis naredne godine studija za samofinansirajuće studente, razmotre mogućnost da ovaj uslov smanje, na osnovu analiza prolaznosti na ispitima, imajući u vidu da Zakon ne prepoznaje uslov za upis naredne godine studiranja, već to samostalno uređuju ustanove.