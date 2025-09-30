Slušaj vest

U Srbiji će danas tokom jutra biti hladno, dok se tokom dana očekuje promenljivo oblačno vreme, uglavnom suvo, sa sunčanim intervalima, objavio je u najnovijoj vremenskoj prognozi Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče na zapadu i jugozapadu Srbije, a tokom noći ka sredi i u centralnim predelima, ponegde se predviđa slaba kiša. Vetar će biti slab, na istoku umeren severozapadni. Najniža temperatura biće od 4 do 9 stepeni, a najviša od 16 do 21.

U Beogradu će sutra ujutru takođe biti hladno, a tokom dana očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 6 do 8 stepeni, a najviša oko 17.

Biometeorološka prognoza

Relativno povolјne biometeorološke prilike pogogovaće većini hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim, cerebrovaskularnim, kao i mentalno nestabilnim bolesnicima. Depresija i smanjenje radne sposobnosti su očekivani kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost.

Do subote prognozira se umereno do potpuno oblačno i hladno vreme – na severozapadu uglavnom suvo, dok će u ostalim krajevima mestimično padati kiša. U četvrtak i petak u centralnim, južnim i istočnim delovima Srbije padavine će biti obilnije. U četvrtak ujutru, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u susnežicu i sneg, a tokom dana snežne padavine očekuju se u planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Na visokim planinama na jugu očekuje se formiranje snežnog pokrivača. Dnevna temperatura u većini mesta biće između 9 i 13 stepeni. Od nedelje se predviđa toplije vreme.

